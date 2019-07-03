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Он настоящий: появление Месси вызвало восторг у детей

03.07.2019 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аргентинский футболист является кумиром миллионов, что подтверждает очередной случай.

Перед стартом полуфинала Кубка Америки-2019 между сборными Аргентины и Бразилии появление форварда "Барселоны" Лионеля Месси вызвало огромный ажиотаж среди детей. 

Маленькие фанаты находились в подтрибунном помещении и готовились выводить игроков на поле, но все их внимание было сосредоточено на выходе из раздевалке, откуда должен был появиться Месси. Когда это случилось — их восторгу не было предела.


Стоит отметить, что форвард не помог Аргентине избежать поражения со счетом 0:2. 

 
 
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Аргентинский футболист является кумиром миллионов, что подтверждает очередной случай.
 
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