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Он настоящий: появление Месси вызвало восторг у детей
Источник материала: Партизан
Аргентинский футболист является кумиром миллионов, что подтверждает очередной случай.
Перед стартом полуфинала Кубка Америки-2019 между сборными Аргентины и Бразилии появление форварда "Барселоны" Лионеля Месси вызвало огромный ажиотаж среди детей.
Маленькие фанаты находились в подтрибунном помещении и готовились выводить игроков на поле, но все их внимание было сосредоточено на выходе из раздевалке, откуда должен был появиться Месси. Когда это случилось — их восторгу не было предела.
Стоит отметить, что форвард не помог Аргентине избежать поражения со счетом 0:2.
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Аргентинский футболист является кумиром миллионов, что подтверждает очередной случай.
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