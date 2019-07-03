Он настоящий: появление Месси вызвало восторг у детей

Перед стартом полуфинала Кубка Америки-2019 между сборными Аргентины и Бразилии появление форварда "Барселоны" Лионеля Месси вызвало огромный ажиотаж среди детей.





Маленькие фанаты находились в подтрибунном помещении и готовились выводить игроков на поле, но все их внимание было сосредоточено на выходе из раздевалке, откуда должен был появиться Месси. Когда это случилось — их восторгу не было предела.



