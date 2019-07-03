ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Bitcoin потребляет столько же электроэнергии, как Швейцария

03.07.2019 21:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сеть электронной валюты очень неэффективно использует ресурсы.

Bitcoin использует электроэнергию на уровне со Швейцарией и немного меньше, чем Чехия. На это указывает новый онлайн-инструмент, разработанный в Кембриджском университете, сообщает unian.net.

Если альпийская страна потребляет ежегодно 58,46 Тераватт-часов электроэнергии, то Bitcoin – 58,93 Тераватт-часов. Об этом пишет BBC, добавляя, что в данный момент на электронную валюту идет примерно 0,21% производимой в мире электроэнергии. Такое количество могли бы произвести семь АЭС Данджерс одновременно. В годовом же измерении потребности Bitcoin можно сравнить с потребностями Швейцарии.

«Мы хотим использовать сравнения, чтобы запустить дискуссию», - говорит соавтор инструмент Майкл Раучс. «Посетители сайта могут сформировать собственное мнение, много это или мало», - добавил он. Эксперт PwC по вопросам Bitcoin Алекс де Врис в прошлом году создал похожий инструмент для оценки энергетических затрат криптовалюты. Он сказал BBC, что важнее было бы понять, какой углеродный отпечаток оставляет ее потребление энергии. Ведь речь идет об электричестве, которое происходит из разных по своей природе источников в разных частях мира.


По мнению Де Вриса, несмотря на большое количество поклонников, у сети Bitcoin есть серьезная проблема с потреблением энергии. Ведь валюта использует немалые ресурсы, однако за год обрабатывает меньше, чем 100 миллионов финансовых транзакций. По словам эксперта, в глобальном измерении этот показатель незначительный. Традиционная финансовая отрасль обрабатывает ежегодно около 500 миллиардов транзакций. Но при этом, Bitcoin использует значительно больше энергии на каждую операцию, чем все мировые банки вместе взятые. Исследование, опубликованное в научном журнале Joule, указывает, что Bitcoin производит ежегодно 22 мегатонны углекислого газа. Столько же за год выбрасывает в атмосферу Канзас-Сити в США.


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть электронной валюты очень неэффективно использует ресурсы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хлебосольная улица на набережной города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика