Bitcoin потребляет столько же электроэнергии, как Швейцария

unian.net . Bitcoin использует электроэнергию на уровне со Швейцарией и немного меньше, чем Чехия. На это указывает новый онлайн-инструмент, разработанный в Кембриджском университете, сообщает





Если альпийская страна потребляет ежегодно 58,46 Тераватт-часов электроэнергии, то Bitcoin – 58,93 Тераватт-часов. Об этом пишет BBC, добавляя, что в данный момент на электронную валюту идет примерно 0,21% производимой в мире электроэнергии. Такое количество могли бы произвести семь АЭС Данджерс одновременно. В годовом же измерении потребности Bitcoin можно сравнить с потребностями Швейцарии.





«Мы хотим использовать сравнения, чтобы запустить дискуссию», - говорит соавтор инструмент Майкл Раучс. «Посетители сайта могут сформировать собственное мнение, много это или мало», - добавил он. Эксперт PwC по вопросам Bitcoin Алекс де Врис в прошлом году создал похожий инструмент для оценки энергетических затрат криптовалюты. Он сказал BBC, что важнее было бы понять, какой углеродный отпечаток оставляет ее потребление энергии. Ведь речь идет об электричестве, которое происходит из разных по своей природе источников в разных частях мира.









По мнению Де Вриса, несмотря на большое количество поклонников, у сети Bitcoin есть серьезная проблема с потреблением энергии. Ведь валюта использует немалые ресурсы, однако за год обрабатывает меньше, чем 100 миллионов финансовых транзакций. По словам эксперта, в глобальном измерении этот показатель незначительный. Традиционная финансовая отрасль обрабатывает ежегодно около 500 миллиардов транзакций. Но при этом, Bitcoin использует значительно больше энергии на каждую операцию, чем все мировые банки вместе взятые. Исследование, опубликованное в научном журнале Joule, указывает, что Bitcoin производит ежегодно 22 мегатонны углекислого газа. Столько же за год выбрасывает в атмосферу Канзас-Сити в США.



