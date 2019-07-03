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В Гомеле на параде захватывали террористов на джипе

03.07.2019 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Агротрэш от государственных идеологов.
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В соцсетях обсуждают парад к 3 июля, который прошел в Гомеле, пишет «Салiдарнасць».

«Для начала, я промолчу, что «праздник» под копирку с 9 мая, — пишет Наталья Ошека. — Парад. Возложение. Концерт. Бла-бла-бла. Сначала маршируют силовые структуры во всех их проявлениях, следом едет старая военная техника и прочий «декор».

Внезапно в параде появляются два джипа с парнями в арафатках и пистолетиками. Через 3 минуты — демонстрация захвата «террориста». Захватчики в кедах и с петардами.

Вояки воют, «убивают», а потом на руках уносят захваченного в толпу из людей в национальных костюмах. Машины уезжают в туман.

Из тумана на сцену «выплывают» народные коллективы в кокошниках. Дети в восторге, зрители аплодируют».


 
Теги: Гомель
 
 
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Агротрэш от государственных идеологов.
 
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