В Гомеле на параде захватывали террористов на джипе

«Салiдарнасць» . В соцсетях обсуждают парад к 3 июля, который прошел в Гомеле , пишет





«Для начала, я промолчу, что «праздник» под копирку с 9 мая, — пишет Наталья Ошека. — Парад. Возложение. Концерт. Бла-бла-бла. Сначала маршируют силовые структуры во всех их проявлениях, следом едет старая военная техника и прочий «декор».





Внезапно в параде появляются два джипа с парнями в арафатках и пистолетиками. Через 3 минуты — демонстрация захвата «террориста». Захватчики в кедах и с петардами.





Вояки воют, «убивают», а потом на руках уносят захваченного в толпу из людей в национальных костюмах. Машины уезжают в туман.





Из тумана на сцену «выплывают» народные коллективы в кокошниках. Дети в восторге, зрители аплодируют».



