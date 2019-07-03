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Очевидцы сообщают о ЧП во время салюта в Минске
Источник материала: Интерфакс
В Минске во время праздничного салюта к Дню независимости, произошло ЧП, сообщают очевидцы в социальных сетях.
"Салют Минск. Снаряд взорвался очень низко. Снаряд взорвался практически на земле. От взрыва выбило стекла", - написал очевидец, приложив соответствующее видео.
На видеозаписи видно, как во время одного из залпов произошел низкий разрыв, слышны звон стекла и крики.
Как сообщает портал
Портал также сообщает, что по неподтвержденной официально информации, серьезно пострадала женщина.
Фотография tut.by
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В Минске во время праздничного салюта к Дню независимости, произошло ЧП, сообщают очевидцы в социальных сетях. "Салют Минск. Снаряд взорвался очень низко. Снаряд...
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