Очевидцы сообщают о ЧП во время салюта в Минске

Источник материала: Интерфакс

В Минске во время праздничного салюта к Дню независимости, произошло ЧП, сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Салют Минск. Снаряд взорвался очень низко. Снаряд взорвался практически на земле. От взрыва выбило стекла", - написал очевидец, приложив соответствующее видео.

На видеозаписи видно, как во время одного из залпов произошел низкий разрыв, слышны звон стекла и крики.





Как сообщает портал tut.by со ссылкой на свои источники по улице Червякова, 4 в результате салюта были разбиты окна, в доме как минимум 5 таких окон.

Портал также сообщает, что по неподтвержденной официально информации, серьезно пострадала женщина.





Фотография tut.by