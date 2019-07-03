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Очевидцы сообщают о ЧП во время салюта в Минске

03.07.2019 23:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Минске во время праздничного салюта к Дню независимости, произошло ЧП, сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Салют Минск. Снаряд взорвался очень низко. Снаряд взорвался практически на земле. От взрыва выбило стекла", - написал очевидец, приложив соответствующее видео.

На видеозаписи видно, как во время одного из залпов произошел низкий разрыв, слышны звон стекла и крики.

Очевидцы сообщают о ЧП во время салюта в Минске

Как сообщает портал tut.by со ссылкой на свои источники по улице Червякова, 4 в результате салюта были разбиты окна, в доме как минимум 5 таких окон.

Портал также сообщает, что по неподтвержденной официально информации, серьезно пострадала женщина. 

Очевидцы сообщают о ЧП во время салюта в Минске

Фотография tut.by

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске во время праздничного салюта к Дню независимости, произошло ЧП, сообщают очевидцы в социальных сетях. "Салют Минск. Снаряд взорвался очень низко. Снаряд...
 
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