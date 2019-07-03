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Самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа окрасили в цвета белорусского флага

03.07.2019 23:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Самое высокое строение в мире Бурдж-Халифа (Объединенные Арабские Эмираты) в честь Дня независимости Беларуси  окрасили в цвета белорусского флага, сообщил МИД республики.

"Бурдж-Халиифа"  ("Башня Халифа")  -  небоскрёб высотой 828 метров в Дубае. С 21 июля 2007 года - самое высокое строение в мире. С 19 мая 2008 года — самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире (до этого рекорд принадлежал упавшей в 1991 году Варшавской радиомачте).

День независимости - главный праздник белорусской государственности, отмечается ежегодно 3 июля. С 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Беларуси от немецких захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.

 
 
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Самое высокое строение в мире Бурдж-Халифа (Объединенные Арабские Эмираты) в честь Дня независимости Беларуси  окрасили в цвета белорусского флага, сообщил МИД...
 
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