Самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа окрасили в цвета белорусского флага

Источник материала: Интерфакс

Самое высокое строение в мире Бурдж-Халифа (Объединенные Арабские Эмираты) в честь Дня независимости Беларуси окрасили в цвета белорусского флага, сообщил МИД республики.

"Бурдж-Халиифа" ("Башня Халифа") - небоскрёб высотой 828 метров в Дубае. С 21 июля 2007 года - самое высокое строение в мире. С 19 мая 2008 года — самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире (до этого рекорд принадлежал упавшей в 1991 году Варшавской радиомачте).

День независимости - главный праздник белорусской государственности, отмечается ежегодно 3 июля. С 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Беларуси от немецких захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.