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Беларусь использует все резервы для восстановления стабильности в европейском регионе - Лукашенко

03.07.2019 21:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет , что республики продолжит выдвигать мирные инициативы для восстановления стабильности в регионе.

"Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели – найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами", - сказал Лукашенко в среду в Минске, выступая на параде к Дню независимости.

Глава государства заметил, что республика живет в мире уже 75 лет, и Беларусь в современных реалиях должна противостоять  новыхм глобальным конфликтов – военным, информационным, экономическим". "Таких, которые охватывают все сферы жизни, разрушают государства изнутри и отбрасывают на десятилетия назад в развитии. Иногда без единого выстрела, но все чаще – по кровавым сценариям", - сказал он.

"В это глобальное противостояние втянуты крупные державы и небольшие государства. Все воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами", - продолжил президент..

В данной связи президент отметил, что республика укрепляет свою боеспособность Вооруженных сил, других войск и воинских формирований "исключительно для обеспечения мира на своей земле".

"С главным стратегическим партнером – Россией – осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства. Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности, расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой", - продолжил Лукашенко.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны наши предки плечом к плечу сражались против общего агрессора как на западе, так и на востоке. Поэтому в текущем году в параде войск принимают участие военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации и КНР.

"Сегодня мы вновь вспоминаем тех, кто героически держал удар агрессора, и эта память – основа национального самосознания", - резюмировал Лукашенко.

День независимости - главный праздник белорусской государственности, отмечается ежегодно 3 июля. С 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Беларуси от немецких захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Таким образом, Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к распаду СССР.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет , что республики продолжит выдвигать мирные инициативы для восстановления стабильности в регионе.
 
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