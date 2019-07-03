|
Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия
Источник материала: СТВ
Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия
Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия здесь
|
Свежие газеты
Архив (Разное)