|
Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» работает съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия Бешанова.
Юлия Бешанова, СТВ:
В городе установили огромные экраны, на которые транслировалось все торжество.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» работает съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)