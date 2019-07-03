ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

03.07.2019 23:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» работает съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:
Все, что здесь происходило, можно описать одним словом – это было грандиозно. Не смотря на то, что парад впервые за долгие годы прошел без солнечного света, но искусственное освещение только добавило ему ярких красок.

В городе установили огромные экраны, на которые транслировалось все торжество.

Подробности в видеоматериале.

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Люди в материале: Юлия Бешанова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» работает съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия...
 
Новости дня
Новости разные
 
UPD. ЧП на салюте в Минске: есть пострадавшие и погибшая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика