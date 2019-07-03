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Креативные поздравления: Бурдж-Халифа в ОАЭ в цветах белорусского флага, а телебашню в Грузии украсили национальным орнаментом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, что Беларусь отмечает главный государственный праздник, действительно знают в разных уголках планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 июля в цвета нашего национального флага окрасилось самое высокое здание мира – Бурдж-Халифа. Яркий подарок подготовили не только власти Объединенных Арабских Эмиратов. В Грузии телебашня в Тбилиси сегодня также украшена белорусским орнаментом.
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Креативные поздравления: Бурдж-Халифа в ОАЭ в цветах белорусского флага, а телебашню в Грузии украсили национальным орнаментом
Новости Беларуси. О том, что Беларусь отмечает главный государственный праздник, действительно знают в разных уголках планеты, сообщили в программе Новости «24...
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