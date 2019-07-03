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Как Беларусь отмечала День Независимости. Показываем в трёх минутах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости объединил миллионы белорусов. В каждом уголке страны была своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К примеру, в Гродно – спортивные батлы и прыжки парашютистов. Пламя Победы – в Витебске, военно-полевой кинотеатр – в Могилёве.
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Новости Беларуси. День Независимости объединил миллионы белорусов. В каждом уголке страны была своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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