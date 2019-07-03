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Как Беларусь отмечала День Независимости. Показываем в трёх минутах

03.07.2019 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости объединил миллионы белорусов. В каждом уголке страны была своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Беларусь отмечала День Независимости. Показываем в трёх минутах

К примеру, в Гродно – спортивные батлы и прыжки парашютистов. Пламя Победы – в Витебске, военно-полевой кинотеатр – в Могилёве.

Самые яркие события праздничного дня в видеоматериале.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. День Независимости объединил миллионы белорусов. В каждом уголке страны была своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси
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