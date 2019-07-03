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Татьяна Ровинская: Способна ли женщина стать успешным трейдером?

04.07.2019 00:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Татьяна Ровинская: Способна ли женщина стать успешным трейдером?

День Татьяны Ровинской начинается в шесть часов утра и только десяти вечера позволяет перевести дух. Выдержать такой напряженный график по силам далеко не каждому, тем более хрупкой женщине, тем более, когда речь идет о такой профессии, как трейдер.

- Татьяна, ты входишь в число лучших трейдеров Израиля, это абсолютно мужская профессия. В чем секрет успеха?

- Во-первых, надо определиться, что такое успешный трейдер. Человек может заработать огромную сумму за один день, а потом все потерять. Успешностью, я считаю возможность достаточно устойчиво  зарабатывать, при возможности удерживать очень невысокие риски. В Израиле есть люди, которые работают на многократно больших суммах, чем я. Но, опять же, успешностью я считаю, возможность показывать прибыль на длительном промежутке времени. Вообще, составляющих успеха в трейдинге очень много. Нельзя выделить какой-то один фактор. Это психология, интуиция, способность очень сконцентрировано работать, дисциплинированность. Я могу долго перечислять. Но еще раз хочу подчеркнуть один из важнейших факторов - это риск-менеджмент. Правильный контроль рисков в каждой сделке.

- Чем именно израильский фондовый рынок отличается от других бирж мира?

- Израильская биржа – это особый зверь. Да, есть свои особенности. Я не буду перечислять все, чтобы долго не сыпать профессиональными терминами. Назову два отличия. Первое, в основном развит рынок облигаций, а не акций. Второе, биржа работает с воскресенья по четверг. То есть, все события, произошедшие на мировых рынках в пятницу отыгрываются в воскресенье.

- Звездами не всегда рождаются, ими становятся, расскажи, как ты начинала свой путь в трейдинге?

- Это был третий курс института. Я училась в МИФИ. На одном из курсов преподаватель рисовал двойные и тройные интегралы и рассказывал, где и как мы их можем применять на финансовых рынках. Вот тогда я и решила, чем хочу заниматься. На четвертом курсе я начала работать в одного из крупнейших российских брокеров. Реальность была без интегралов, но не менее увлекательной. Фондовый рынок захватил меня с головой. Вообще, самый лучший способ углубиться в изучение финансовых рынков – это поработать в крупных компаниях, фондах. Что я и делала фактически до недавнего времени.


- Почему решила переехать в Израиль?

- Я совсем не планировала переезжать. Я поехала по американской программе на профессиональную стажировку. Мне было интересно поработать на английском языке с ребятами из Чикагского университета, Стенфорда. И так получилось, что в конце стажировки мне предложили работу в очень крупном французском фонде. Это было очень интересное предложение, было сложно отказаться. Так я задержалась в Израиле. Дальше были другие фонды, трейдинговые компании. Вообще, Израиль мне дал очень многое. Это и понимание мировой экономики, понимание области высоких технологий. И, самое главное, это деловые связи по всему миру.

- Сейчас у тебя своя компания, расскажи о ней?

- Если одним словом, то я занимаюсь инвестициями. Первое – это трейдинг, это то, с чего мы начали разговор. Я управляю собственными средствами. Специализируюсь на работе на американских фьючерсах.

Второе – я долгое время была директором по финансовым технологиям одной из крупных израильских компаний. И это меня привело в область венчурных инвестиций, инвестиций в стартапы. Сегодня я и люди, с которыми я работаю, консультируем финансовые стартапы, а иногда даже трейдинговые компании. Недавно начали консультировать клиентов относительно вложений в израильские стартапы. В этой области, я конечно же работаю с командой опытных специалистов. Тут нельзя быть мастером на все руки.

- Израиль - это страна высоких технологий, скажи, как специалист, стоит ли инвестировать в стартапы?

- Стартапы – это высокорисковые инвестиции. Но правильное вложение может увеличить состояние в сотни раз. Я очень долго изучала этот вопрос. Могу сказать, что для правильного инвестирования нужно очень хорошо разбираться в этой области: от понимания мировых тенденций до юридических вопросов. Играет роль, какое количество фаундеров в стартапе, какой у них предыдущий опыт, на каком этапе вы инвестируете в стартап. Мы подсчитали, что есть более ста факторов, которые необходимо принимать во внимание.

- А можешь назвать за чем будущее? Куда стоит инвестировать?

- Это очень сложный вопрос, и вот так однозначно в двух словах ответить на него нельзя. Единственное, что я могу казать, сейчас во всех областях семимильными шагами развивается искусственный интеллект. Очень перспективными считаю стартапы из направления Smart - City.

- Израиль - страна, которая не выдает своих граждан, здесь живет много состоятельных людей.  Это как -то влияет на фондовый рынок?

- Здесь линейную зависимость проводить не стоит. Приток новых денег всегда влияет на развитие экономики. А состояние экономики отражается на фондовом рынке.

- По статистике, 98% трейдеров не преуспевают? Почему так происходит в этом бизнесе?

- Как я уже говорила, составляющих успеха очень много. Кто-то не справляется с психологией, кто-то с дисциплиной, кто-то с математикой и статистикой. Но есть еще одна важная вещь, о которой стоит сказать. Понимание финансовых рынков отбирает очень много времени. Что часто происходит. Человек проходит курс за пару месяцев, еще полгода – год что-то делает, чтобы заработать запланированные сотни тысяч долларов. Почти в ста процентов случаев этого не происходит, и люди уходят из отрасли. К сожалению, между первоначальными знаниями и успехом лежит длинный путь.

- Понятно, что инвестиции всегда сопряжены с рисками. Насколько диверсифицированным должен быть портфель, чтобы приносить стабильный доход и минимизировать риски?

- Диверсификация безусловно очень важна. Но важна диверсификация не только по инструментам, но принципам входа в рынок. Профессионалы меня сейчас поймут. Сочетание нескольких торговых стратегий, нескольких торговых роботов дают всегда более устойчивый результат.


- Скажи, а как стать успешным трейдером? Ты случайно не открыла еще свой курс?

- Первое - надо понять, что в трейдинге очень много психологического фактора. Вы должны ответить себе на вопрос, готовы ли вы рисковать деньгами и соблюдать дисциплину в работе. Второе – осознать, что обучение может занять приличное количество времени, и результат придет не сразу. Если вы готовы выполнять первые два пункта, то нужно идти к цели и не сворачивать.

Сейчас у меня есть несколько студентов. Иногда для собственного удовольствия я провожу тренинги и вебинары. Возможно, в ближайшем будущем мы сделаем курс более массовым.

Также в проекте курс по правильной оценке и инвестированию в стартапы.

- Татьяна, скажи, о чем мечтает такая успешная женщина, как ты?

- Организовать крупный инвестиционный фонд мирового уровня и вывести его в топ фондов по доходности.
 
 
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День Татьяны Ровинской начинается в шесть часов утра и только десяти вечера позволяет перевести дух. Выдержать такой напряженный график по силам далеко не...
 
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