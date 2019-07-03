Белорусы участуют в рекордном розыгрыше €181 миллионов итальянской лотереи

Источник материала: Ежедневник





По результатам минувшего тиража SuperEnalotto выигрышными номерами стали 13, 18, 37, 48, 63, 67 и дополнительный шар под номером 65.

Нынешний джекпот итальянской лотереи уже превысил мировой рекорд, который до настоящего момента составлял 177.8 миллионов евро. Так далеко призовой фонд еще не заходил – с огромной вероятностью приз выиграют на этой неделе.

Билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли и Пэрис Хилтон. Больше всех повезло Мадонне – звезда сорвала большой куш в лотерее на родине пиццы и пасты.

Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре .

SuperEnalotto - самая известная итальянская лотерея, и когда ее джекпоты достигают огромных размеров, она привлекает внимание во всем мире. Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

В настоящий момент сумма джекпота SuperEnalotto составляет 181 000 000 евро, и вы можете выиграть этот потрясающий приз из любой страны мира, заполнив лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter.com .

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте ведущего онлайн-сервиса theLotter.com и заполните лотерейный билет. Для участия в SuperEnalotto на theLotter, выберите шесть номеров от 1 до 90, а представители theLotter приобретут официальные билеты от вашего имени. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

В случае выигрыша джекпота SuperEnalotto, вы получите всю сумму приза, theLotter не взимает комиссию с выигрышей.

Победители в «SuperEnalotto» на theLotter.com

Участник theLotter.com – Д.С. из Румынии выиграл третий приз в лотерее SuperEnalotto - €56,000. В сентябре 2011 года этот участник оформил подписку на лотерею. Д.С. узнал о своём выигрыше, получив письмо от системы0 автоматических уведомлений, вслед за письмом со победителем напрямую связалась служба поддержки клиентов, чтобы сообщить ему потрясающую новость о крупном выигрыше.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.