﻿ Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.

04.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


28 июня 2019 17:55 4347

Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО "Беларуськалий" Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

В преддверие Дня Независимости, Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды. Их удостоены представители разных профессий. 

«Успехи и достижения людей создают историю государства,» — об этом заявил Глава государства на церемонии вручения высоких наград во Дворце Независимости.

Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.
Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.

«Сегодня мы с вами встречаемся в канун нашего главного государственного праздника — Дня Независимости. Я с удовольствием приветствую вас — талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны — сильной, успешной, созидательной и непременно красивой», — отметил глава государства.

Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.

Среди награжденных — ОАО «Беларуськалий», который является настоящим брендом, известными далеко за пределами Беларуси. Орденом Почёта был удостоен директор 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергей Патиюк.

Его удостаиваются за большие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности;

— за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;

— за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании детей и подростков, подготовке их к труду;

— за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых издержек на ее изготовление;

— за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения; за плодотворную государственную и общественную деятельность;

— за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами.

Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.

Сергей Патиюк возглавляет четырехтысячный коллектив Четвертого рудоуправления. Недавно широко отмечалось 40-летие со дня ввода в эксплуатацию первой очереди 4-го Солигорского калийного комбината. Произошло это 14 января 1979 года.

Все четыре десятилетия коллектив 4 РУ стабильно и напряженно трудится, достойно справляется с выполнением всех поставленных задач и достигает высоких результатов.

Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.

Поздравляем с высокой наградой!

Источник: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июня 2019 17:55 4347 Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО...
 
Новости дня
Новости разные
 
День Независимости в Кореличах: найдите себя на фото!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика