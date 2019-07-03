Орденом Почёта наградили директора 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. ФОТОФАКТ.

«Сегодня мы с вами встречаемся в канун нашего главного государственного праздника — Дня Независимости. Я с удовольствием приветствую вас — талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны — сильной, успешной, созидательной и непременно красивой», — отметил глава государства.

Среди награжденных — ОАО «Беларуськалий», который является настоящим брендом, известными далеко за пределами Беларуси. Орденом Почёта был удостоен директор 4РУ ОАО «Беларуськалий» Сергей Патиюк.



Его удостаиваются за большие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности;



— за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;



— за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании детей и подростков, подготовке их к труду;



— за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых издержек на ее изготовление;



— за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения; за плодотворную государственную и общественную деятельность;



— за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами.

