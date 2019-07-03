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Дискотека, гимн и салют – финал Дня Независимости в Горках
04.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Завершающими аккордами празднования Дня Независимости в Горках стали концерт народного ансамбля «Жывіца» в амфитеатре, молодежная дискотека возле Дворца культуры, республиканская акция «Споем гимн вместе!» и, конечно же, салют.
Фото Михаила Левцова
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Завершающими аккордами празднования Дня Независимости в Горках стали концерт народного ансамбля «Жывіца» в амфитеатре, молодежная дискотека возле Дворца...
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