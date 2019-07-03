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Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

04.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня, в День Независимости, на улицах Студенческая и Мичурина работали сельские подворья, праздничные торговые ряды и детские игровые площадки, были организованы выставка-продажа «Голос ремесел», фотозона, экспозиция «Этнодеревня», военная выставка. На академическом стадионе выступал кинолог и демонстрировалась техника РОЧС.

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Что сегодня происходило на Студенческой и Мичурина: фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня, в День Независимости, на улицах Студенческая и Мичурина работали сельские подворья, праздничные торговые ряды и детские игровые площадки, были...
 
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