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Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото
04.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Праздничный концерт «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!», приуроченный ко Дню Независимости, прошел сегодня в амфитеатре.
Фото Михаила Левцова
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Праздничный концерт «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!», приуроченный ко Дню Независимости, прошел сегодня в амфитеатре. ...
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