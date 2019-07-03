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Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

04.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Праздничный концерт «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!», приуроченный ко Дню Независимости, прошел сегодня в амфитеатре.

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Праздничный концерт 3 июля в амфитеатре – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Праздничный концерт «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!», приуроченный ко Дню Независимости, прошел сегодня в амфитеатре.                                                          ...
 
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