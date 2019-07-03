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Шествие праздничной колонны по Горкам – Фоторепортаж
04.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня, в День Независимости, праздничная колонна “Беларусь помнит” торжественно прошла от Центральной площади до Летнего амфитеатра.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня, в День Независимости, праздничная колонна “Беларусь помнит” торжественно прошла от Центральной площади до Летнего амфитеатра. ...
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