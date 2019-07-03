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В Горках побывали делегации из России, Грузии и Польши
04.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На День Независимости Республики Беларусь по приглашению руководства Горецкого района в наш город прибыли делегации из Российской Федерации (Хиславичский район Смоленской области), Республики Грузия (город Хашури) и Республики Польша (город Ломжа).
До начала праздничных мероприятий в малом зале заседаний райисполкома состоялась встреча руководства района во главе с председателем районного исполнительного комитета Сергеем Кулагиным, председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой с иностранными делегациями. Во встрече принял участие ректор БГСХА Виталий Великанов и представители вуза.
Состоялось знакомство делегаций с нашим районом, обсуждение возможностей сотрудничества в самых разных сферах и областях.
Глава района Сергей Кулагин поблагодарил иностранных друзей за то, что они нашли возможность посетить Горки в такой значимый праздник, отметил открытость нашего региона для всестороннего сотрудничества, деловых и теплых дружеских отношений, его привлекательность для инвестпроектов. Каждому представителю иностранных делегаций был презентован пакет информационных материалов о Горецком районе.
Галина Кожевникова
Фото Михаила Левцова
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На День Независимости Республики Беларусь по приглашению руководства Горецкого района в наш город прибыли делегации из Российской Федерации (Хиславичский...
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