В Горках побывали делегации из России, Грузии и Польши

Источник материала: Горецкий вестник

На День Независимости Республики Беларусь по приглашению руководства Горецкого района в наш город прибыли делегации из Российской Федерации (Хиславичский район Смоленской области), Республики Грузия (город Хашури) и Республики Польша (город Ломжа).





До начала праздничных мероприятий в малом зале заседаний райисполкома состоялась встреча руководства района во главе с председателем районного исполнительного комитета Сергеем Кулагиным, председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой с иностранными делегациями. Во встрече принял участие ректор БГСХА Виталий Великанов и представители вуза.









Состоялось знакомство делегаций с нашим районом, обсуждение возможностей сотрудничества в самых разных сферах и областях.





Глава района Сергей Кулагин поблагодарил иностранных друзей за то, что они нашли возможность посетить Горки в такой значимый праздник, отметил открытость нашего региона для всестороннего сотрудничества, деловых и теплых дружеских отношений, его привлекательность для инвестпроектов. Каждому представителю иностранных делегаций был презентован пакет информационных материалов о Горецком районе.





Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова