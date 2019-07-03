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Общественные деятели: хотим привезти в Брест 12 героев Советского Союза

04.07.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Что делать с юным поколением, которое нередко в своих устремлениях довольствуется смартфоном и пиццей, ― в беседе с общественными деятелями Олегом Чагиным и Аркадием Розбашем.

Общественные деятели: хотим привезти в Брест 12 героев Советского Союза

Один из воинских патриотических символов Беларуси ― Брестская крепость ― должен стать особенным местом, где все посетители ― от мальчишки-школьника до президента страны ― могли бы эмоционально прикоснуться к общей истории, где должен быть создан особый дух братства, где в душу юного человека вкладывались бы зерна настоящего патриотизма, считают гости радио Sputnik, общественные деятели Олег Чагин и Аркадий Розбаш. 

"Речь идет о создании уникального, позитивного, консолидирующего проекта, который был бы рассчитан на длительную перспективу. Почему Брестская крепость не должна быть просто музеем? Вы посмотрите на лица детей, которые оказываются в "живом" историческом пространстве. Они начинают все воспринимать по-другому, у них должна быть возможность "полазить" по местам реальных сражений, почувствовать себя если не участником, то наследником тех событий", ― рассуждает Чагин.

"Мы не преследуем ни политических, ни коммерческих целей, единственное, что нами движет ― тревога за современное молодое поколение, которому, в своем подавляющем большинстве, нужен только смартфон с хорошим интернетом и возможность быстро заказать пиццу. Такими их сделали мы ― пятидесятилетние… Наша задача ― развернуть ситуацию в обратном направлении, постараться привить молодежи реальные представления о современном мире и истинные базовые ценности", ― говорит Розбаш.

 
 
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  Что делать с юным поколением, которое нередко в своих устремлениях довольствуется смартфоном и пиццей, ― в беседе с общественными деятелями Олегом Чагиным и...
 
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