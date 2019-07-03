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Военный парад в честь Дня независимости и 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

04.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День независимости и 75-летие освобождение Красной армией Минска от нацистов. В честь этого в белорусской столице состоялся военный парад, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Военный парад на День независимости впервые за долгие годы прошел вечером, а не утром. Локация осталась неизменной – площадь около стелы «Минск – город-герой». Парад начался в 21:00. Принял парад президент Александр Лукашенко как верховный главнокомандующий.

Несмотря на неустойчивую погоду (в Минске сегодня то солнце, то дождь), посмотреть грандиозное зрелище собралось много людей. Это ветераны, минчане, гости столицы, а также чиновники, дипломаты и зарубежные гости.

Открыла парад авиация. Первыми пролетели вертолеты Ми-8 Белорусских вооруженных сил. Особенность нынешнего воздушного парада – это бомбардировщики ракетоносцы ТУ-95 МС, ТУ-160 и группа самолетов ТУ-22М. Всего в небо над Минском поднялось 50 воздушных судов. Пилотировали их лучшие белорусские и российские военные летчики. 

В параде приняли участие более пяти тысяч военнослужащих, причем не только белорусских. Прошли военные России, Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 

Открыли шествие по традиции суворовцы. Были на празднике и новички. Так, впервые в параде принял участие партизанский расчет с оружием и в форме времен Великой Отечественной. Также строем прошли дамы. В прошлом году у них был дебют и всего одна парадная коробка. В этом году – уже три. Парадным маршем прошли представительницы МВД и Вооруженных сил Беларуси. В прошлом году у одной дамы во время шествия слетела туфелька, после в прессе ее прозвали Золушкой. На этот раз женскую обувь для парада модернизировали браслетиком-ремешком. Конфузов быть не должно.

В механизированной колонне – 280 единиц техники. Возглавил ее легендарный танк Т-34. Более две трети колонны – это новейшая и модернизированная военная техника: танки образца Т-72, зенитный ракетный комплекс «Бук», боевая машина «Оса», российский комплекс «Искандер».

Завершил шествие плац-концерт Роты почетного караула. Их четкие и слаженные движения всегда завораживают.

Как проходил парад – смотрите в видеоролике.


 



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Теги: Минск
 
 
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В параде участвовали более пяти тысяч военнослужащих, причем не только белорусских. Принимал парад верховный главнокомандующий, президент Александр Лукашенко.
 
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