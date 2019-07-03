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Военный парад: Беларусь отмечает День независимости

04.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День независимости. Для Минска это еще и юбилейный год. 75 лет назад столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков. По этому поводу по всей стране прошли народные гуляния. А только что в городе завершился военный парад. За ним следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Парад на День независимости впервые за долгие годы прошел вечером, а не утром. Это позволило рассмотреть военную технику в другом свете и в новом ракурсе увидеть всю мощь белорусской армии. На трибунах были не только минчане, но и зарубежные гости.

Принял парад президент республики, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Лукашенко. Он заявил, что сегодня страна вспоминает тех, кто героически удержал агрессора, и эта память – основа национального самосознания. Ведь в мире по-прежнему возникают военные, информационные, экономические конфликты.

«В это глобальное противостояние втянуты крупные державы и небольшие государства. Все воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами. Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели – найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами. Исключительно для обеспечения мира на своей земле мы укрепляем боеспособность Вооруженных сил, других войск и воинских формирований», – сказал он.

Открыла парад авиация. Всего в небо над Минском поднялись 50 самолетов и вертолетов, за штурвалом которых сидели асы из Беларуси и России.

В параде приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, и не только белорусских. Прошли военные из России, Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Открыли шествие по традиции суворовцы, но были и новички. Впервые в параде прошел партизанский расчет с оружием и в форме времен Великой Отечественной, а также женский расчет Министерства внутренних дел.

И если в прошлом году была всего одна парадная коробка, то в этом году их три, еще и два женских расчета Вооруженных сил. Интересно, что во время прошлогоднего шествия у одной дамы слетела туфелька, после в прессе ее прозвали золушкой. На этот раз женскую обувь модернизировали ремешком-браслетиком. Конфузов не было.

В механизированной колонне – 280 единиц техники. Возглавил ее легендарный танк Т-34. Более две трети колонны это новейшая и модернизированная военная техника: например, танки образца Т-72, зенитный ракетный комплекс «Бук», боевая машина «Оса», российский комплекс «Искандер». Завершил шествие плац-концерт роты почетного караула

В Москве по случаю 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистких захватчиков на Поклонной горе сегодня запустили две тысячи праздничных фейерверков, а вечером был дан салют из 24 залпов.



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Теги: Минск
 
 
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В этом году в мероприятии приняли участие более 5 тыс. военнослужащих – как белорусских, так и из стран Содружества и Китая.
 
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