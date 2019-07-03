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Решающий удар: реконструкторы показали, как освобождали Минск
04.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День Независимости в Беларуси отметили масштабной реконструкцией. Под Минском прошел фестиваль «Багратион». На Линии Сталина показали один из ключевых боев за освобождение страны от захватчиков. Его увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Лето 44-го, солдаты освобождают город за городом, деревню за деревней. На импровизированном поле боя, как и когда-то во время реальных военных действий, им помогают партизаны.
У этой деревни может быть несколько тысяч названий. Такие бои происходили почти в каждом населенном пункте. Реконструкция событий военного времени – дань памяти солдатам и простым белорусам, которые защищали страну.
Реконструкция длилась около 20 минут, а наступательная операция «Багратион» шла 68 дней. 3 июля был освобожден Минск. Теперь это один из главных праздников современной Беларуси – День Независимости.
Посмотреть на военное шоу приехали тысячи зрителей. Реконструкторы старались максимально приблизиться к реальности: форма, оружие и военная техника. Ее отреставрировали местные мастера. Зрители могли увидеть реплики немецких танков и оригинальные ЗИС-3, СУ7-6, и, конечно, Т-34.
У тех, кто не приехал на фестиваль, еще будет возможность увидеть легендарный Т-34. Он будет возглавлять колонну техники на параде, посвященному Дню Независимости Беларуси. В этом году он начнется вечером в 21.00. Участие в параде примут около четырех тысяч человек и 300 единиц военной техники.
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Посмотреть на военное шоу приехали тысячи зрителей. Реконструкторы старались максимально приблизиться к реальности: форма, оружие и военная техника.
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