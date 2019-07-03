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Решающий удар: реконструкторы показали, как освобождали Минск

04.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Независимости в Беларуси отметили масштабной реконструкцией. Под Минском прошел фестиваль «Багратион». На Линии Сталина показали один из ключевых боев за освобождение страны от захватчиков. Его увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Наступательная операция «Багратион» стала решающим ударом по гитлеровцам. Советские войска разгромили одно из самых сильных немецких формирований – группу армий «Центр». Чтобы показать современникам, как это было, сюда, на «Линию Сталина», приехали больше 200 реконструкторов.

Лето 44-го, солдаты освобождают город за городом, деревню за деревней. На импровизированном поле боя, как и когда-то во время реальных военных действий, им помогают партизаны.

«Мы скрытно нападаем на немецкий пост, ликвидируем его, захватываем госпиталь. В это время происходят столкновения с немецко-фашистскими солдатами», – рассказал реконструктор Павел Марецкий.

У этой деревни может быть несколько тысяч названий. Такие бои происходили почти в каждом населенном пункте. Реконструкция событий военного времени – дань памяти солдатам и простым белорусам, которые защищали страну.

«Немцы снимали, по-моему, в 43-м году 15 дивизий с фронта, чтобы как-то усмирить белорусское население, чтобы у них тут порядок был в тылу. Тут не могли ездить ни поезда, ни машины. Тут немцы не чувствовали себя в безопасности», – рассказал участник реконструкции Виктор Шатило.

Реконструкция длилась около 20 минут, а наступательная операция «Багратион» шла 68 дней. 3 июля был освобожден Минск. Теперь это один из главных праздников современной Беларуси – День Независимости.

«Сегодня большой праздник. Мы поздравляем всех ветеранов, всех бабушек-дедушек, которые отстраивали нашу Беларусь. Мы желаем всего хорошего. Пусть будет мир во всем мире, как ваш канал!», – сказал директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла.

Посмотреть на военное шоу приехали тысячи зрителей. Реконструкторы старались максимально приблизиться к реальности: форма, оружие и военная техника. Ее отреставрировали местные мастера. Зрители могли увидеть реплики немецких танков и оригинальные ЗИС-3, СУ7-6, и, конечно, Т-34.

У тех, кто не приехал на фестиваль, еще будет возможность увидеть легендарный Т-34. Он будет возглавлять колонну техники на параде, посвященному Дню Независимости Беларуси. В этом году он начнется вечером в 21.00.  Участие в параде примут около четырех тысяч человек и 300 единиц военной техники.



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Теги: Минск
 
 
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Посмотреть на военное шоу приехали тысячи зрителей. Реконструкторы старались максимально приблизиться к реальности: форма, оружие и военная техника.
 
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