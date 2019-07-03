Источник материала: Новости Волковыска

«Белсат» в Волковыске – одном из старейших городов Восточной Европы, который ведет свою историю с 10 века. Через Волковыск пролегал торговый путь из варяг в греки, поэтому жизнь здесь кипела всегда. Одно время здесь даже проходили съезды сенаторов и послов ВКЛ, а теперь сюда приехал «Белсат» .

Сегодня население Волковыска составляет около 44 тысяч человек и в последнее время уменьшается. Несколько лет назад здесь был закрыт ЗАГС, сейчас все торжества проходят в холле Дома культуры, а в прошлом году было открыто новое здание морга. Получается, спрос создает предложение?

Мы спросили жителей Волковыска, что бы они изменили в своем городе, если бы стали его руководителями?

Продолжение – в сюжете.

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