Гость из Греции в в волковысском клубе духовного общения

Источник материала: Новости Волковыска

3 июля в волковысском клубе духовного общения состоялась встреча с гостем из Греции.

Сергей Палатников после окончания учебы в Минской Духовной Семинарии был командирован в Грецию для изучения греческого языка, после чего поступил на богословский факультет Фессалоникийского университета.





В свободное от учебы время Сергей сопровождает паломников на святую гору Афон.

Члены клуба узнали об особенностях монашеской жизни на Афоне, а также о некоторых особенностях жизни православной церкви в Греции. Люди поблагодарили Сергея за интересный рассказ и высказали пожелания, чтобы эта встреча была не последней.





Подпишитесь на наш канал в