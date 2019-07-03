Акция "Поем гимн Республики Беларусь вместе!", масштабное фаер-шоу и яркий салют - эффектное окончание праздничного дня!
Фото С. Зенкевича.
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Акция "Поем гимн Республики Беларусь вместе!", масштабное фаер-шоу и яркий салют - эффектное окончание праздничного дня!
04.07.2019 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Акция "Поем гимн Республики Беларусь вместе!", масштабное фаер-шоу и яркий салют - эффектное окончание праздничного дня!
Фото С. Зенкевича.
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Акция "Поем гимн Республики Беларусь вместе!", масштабное фаер-шоу и яркий салют - эффектное окончание праздничного дня!
Акция "Поем гимн Республики Беларусь вместе!", масштабное фаер-шоу и яркий салют - эффектное окончание праздничного дня! Фото С. Зенкевича.
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