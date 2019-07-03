Встречи со старыми друзьями

Источник материала: Ивьевский край

В этом году 3 июля – особенный день. Мы отмечаем два грандиозных события: 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 575 лет городу Ивье со дня первого его упоминания в письменных источниках.

Но традиционно, как всегда в этот день, в День города, мы собираем в нашем многонациональном, многоконфессиональном Ивье всех друзей.

Сегодня среди них неповторимая Искуи Абалян - популярная белорусская певица армянского происхождения, «Заслуженный артист Республики Беларусь».

В жизни нет абсолютно ничего случайного – своими мыслями, словами, действиями и поступками мы формируем реальность. Именно эту певицу ждали ивьевчане: доброго друга, посла доброй воли УВКБ ООН, интернациональную исполнительницу с большим сердцем, прекрасно чувствующим музыку разных культур и искренне исполняющим музыкальные произведения на русском, белорусском, армянском, английском и французском языках. Мы по праву считаем ее «своей».

Сегодня, 3 июля, самая популярная, яркая и красивая певица на отечественной эстраде посылает каждому зрителю со сцены набережной пруда г. Ивье хорошее настроение и позитивные эмоции.

В Ивье любят Искуи Абалян и всегда ждут. К слову, приезжает в наш городок она не в первый раз.

Перед концертом корреспонденту газеты ”Іўеўскі край” удалось задать Искуи несколько вопросов:





Искуи, в который раз Вы выступаете в нашем городе?

Искуи Абалян:

Два с половиной года назад, зимой, мы приезжали в Ивье с программой “Геометрия чувств”.

Какое мнение у Вас сложилось об ивьевчанах?

Искуи Абалян:

Теплая публика. Надеюсь, и сегодня, несмотря на погоду, нам удастся обменяться энергией и эмоциями.









У ивьевчан вызывает восторг видеть Вас на сцене нашего города , да еще в такой день, в такой большой праздник! Случайно ли то, что Вы приехали к нам именно 3 июля?

Искуи Абалян:

Администрация города с удовольствием пригласила меня с коллективом выступить в Ивье. Я рада выезжать за пределы Минска в разные уголки Беларуси, большие и малые города и местечки независимо от их лоска и столичности. Ведь меня ждут люди, и я тороплюсь с ними встретиться.

Прикоснетесь ли Вы к празднику города? Попробуете ли что-нибудь вкусненькое?

Искуи Абалян:

К сожалению, нас ждут сегодня еще в одном городе. А к празднику мы прикоснемся с помощью концерта. Что касается вкусненького, я стараюсь поменьше есть во время выступления.

Жители Ивьевского района знают: каждый выход певицы на сцену – маленький спектакль, наполненный чувствами, эмоциями и переживаниями. Концерт - это ведь еще и общение между публикой и артистом. Кроме того, по словам Искуи Абалян в одном из интервью, она создает музыку по велению души.

Звучат песни, выстоявшиеся, как добротное армянское вино, давно полюбившиеся зрителю, который шел именно на них. Это концерт, на котором много хорошей музыки. Изюминка Искуи Абалян в том, что она из тех артистов, которые постоянно привносят что-то новое в музыку.





Еще перед своим выступлением Искуи Абалян поделилась с корреспондентом газеты ”Іўеўскі край” секретом:

Сегодня будут звучать и известные песни, и новые. Мне интересно почувствовать, как публика Ивья воспримет новые песни. Я всегда стремлюсь к творческому эксперименту. Будет много своеобразных композиций, выдержанных в духе времени. В феврале во Дворце Республики состоялся мой концерт ко Дню Святого Валентина. Песни о любви, хорошая поэзия, легкое современное звучание, свежее дыхание…Все это я взяла с собой и привезла в ваш город.

Те, кто пришел, почувствовали особый характер концерта.

Белорусская поп-певица Искуи Абалян, участник многочисленных международных конкурсов и фестивалей, создатель собственного концертного коллектива и разных проектов, поистине стала настоящим украшением праздника в Ивье.

Ивьевчанкам наверняка интересно узнать, как Искуи удается всегда великолепно, молодо выглядеть.

Наш корреспондент не постеснялась спросить артистку, какие стилисты работают над ее имиджем.

Искуи Абалян:

- Моя внешность – образ моей жизни. Конечно, я слежу за новинками моды: просматриваю журналы, посещаю магазины, советуюсь со стилистами и друзьями, которым доверяю. Но все же, главное – мое внутреннее ощущение гармонии. Я будто пропускаю через себя каждую составляющую будущего образа, диктуемого песней и жизнью. Важно все: цветовое решение, форма…

Как-то довелось в одной телевизионной передаче услышать рассуждение Искуи Абалян о счастье. Очень понравилось:

- Для каждого человека жить под мирным небом, иметь возможность создавать семью, строить свой дом, посадить дерево, родить сына и дочь - очень важно.

Мы иногда ждем счастья как манны небесной… В трудные времена впадаем в уныние, и нам кажется, что хуже не бывает… Увы, так устроен человек. Но стоит задуматься: а так ли все плохо в твоей жизни? Все твои близкие живы и здоровы, у тебя есть возможность работать и дарить людям радость, при этом получать огромное удовольствие от того дела, которое любишь. А ведь это и есть счастье!

Корреспондент:

- Искуи, хочется у такого мудрого человека, как Вы, попросить совет: как жить, чтоб чувствовать себя счастливым?

Искуи Абалян:

- Надо четко понимать, что счастье не определяется благосостоянием. Счастье – это определенные моменты, наполненные нашими эмоциями и чувствами. Например, такими, когда мы испытываем удовлетворение, спокойствие, что близкие нам люди живы и здоровы, что они рядом с нами. А еще важно счастье взращивать самому. Это же как зернышко, которое вы положили в землю: чтоб оно выросло и стало тем, что вы от него ожидаете, его нужно поливать, за ним необходимо ухаживать, дарить ему положительные эмоции…Счастье – это труд души.

Спасибо, Искуи, что даришь нам счастливые моменты!





И. Холяво

Фото С.Зенкевича