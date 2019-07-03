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Аналитик: насколько связаны госдолг Беларуси и доходы населения

04.07.2019 06:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Аналитик: насколько связаны госдолг Беларуси и доходы населения
фото: Myfin.by

Аналитик: насколько связаны госдолг Беларуси и доходы населения– На самом деле, уровень государственного долга в Республике Беларусь можно оценивать по принципу стакана, до половины налитого водой, – он наполовину пуст или наполовину полон? Дело в том, что в Беларуси соотношение госдолга к внутреннему валовому продукту находится приблизительно на уровне 45% и – «плюс-минус» - колеблется в этих пределах. Его можно назвать и не очень большим, и не очень маленьким.

Беларусь исправно платит по своим долгам

Все зависит от того, какова перспектива пополнения государственной казны, формирования бюджета и обслуживания этого самого долга.

Начну с последнего. На самом деле Беларусь в течение своей суверенной истории, с начала 90-х годов, никогда не была неисправным плательщиком. И, по большому счету, у нас никогда не было ситуации, близкой к дефолту. При любых обстоятельствах Беларусь исправно платит по своим долгам и исправно обслуживает госдолг. Это достаточно большой плюс, особенно с рейтинговой точки зрения.

 
 
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