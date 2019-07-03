Дом архитектора за 22 тысячи рублей: дешевле построить у вас не получится

Источник материала: Tut.by

Архитектор Илья Чижов строит себе небольшой каркасник под Ивенцом и на нем тестирует различные интересные архитектурные решения. Некоторые из них строительному блогеру Павлу Бересневу показались очень интересными с точки зрения соотношения цены и качества, и свой новый видеосюжет он посвятил им. И мы с ним согласны: фундамент за 600 рублей кто-нибудь видел? В доме Ильи есть и другие крутые лайфхаки на тему, как сэкономить на строительстве дома. Например, часть окон он поставил без профиля — только стеклопакет. А для отопления архитектор выбрал печку и тепловой насос — система хорошо справляется с отоплением дома и стоит немного больше тысячи долларов.



Фото: Илья Чижов

Каркасный дом архитектора Ильи Чижова невелик — всего около 70 квадратов. Сейчас это скорее дача, но, возможно, она станет полноценным загородным домом.



Фото: Илья Чижов

Обычно в комментариях к статьям о строительстве всегда кто-нибудь да напишет, что «я бы такой в два раза дешевле построил». В этот раз такие вряд ли найдутся: ну кто еще сможет уложиться в более чем скромный бюджет в 11 тысяч долларов?

У Ильи это получилось.

Во-первых, он сделал супербюджетный свайный фундамент. Сваи причем изготовил сам: пробурил мотобуром лунки, вставил канализационные трубы, в них — арматуру и бетон. И это все ему обошлось в 300 долларов.



Фото: Илья Чижов

Затем шла обвязка из бруса и деревянный каркас. Пирог стены стандартный (изнутри наружу) — фанера, пароизоляция, 150 мм утеплителя по стойкам, OSB, еще 50 мм утеплителя, гидроветрозащитная мембрана. Снаружи фасад зашит простой обрезной доской. На крыше — битумная черепица.









Отопление в доме изначально планировалось от традиционной печи, но в итоге установили «буржуйку» и тепловой насос «воздух-воздух». Все вместе это отопительное оборудование обошлось чуть больше тысячи долларов.





Еще один опробованный лайфхак от Ильи — большие стеклопакеты без рам. Они обошлись гораздо дешевле.



Фото: Илья Чижов

Более подробно о своем доме Илья рассказывает в этом видео: