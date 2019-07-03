Банки предлагают страховать не только карточки, но и купленные по ним товары. Сколько это стоит

Бывают случаи, когда злоумышленники получают доступ к счету или держатель «пластика» теряет карту, не сразу замечая пропажу. Для таких случаев банки предлагают застраховать карточку. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть такая услуга и сколько это будет стоить.
Если вы потеряли или кто-то украл карту, возмещается перевыпуск «пластика».
Если вместе с картой украли документы, сим-карту, телефон или ключи, то компенсируется сумма на восстановление утерянных вещей.
При несанкционированном использовании карты и снятии денег с нее третьими лицами средства возмещаются в пределах страховой суммы. Также, как правило, защищаются покупки, оплаченные застрахованной картой.
Если вы потеряли товар или же с ним произошла поломка - компенсируются расходы. В страховой компании «Кентавр», например, в дополнение ко всему компенсируется разница между стоимостью приобретения товара, который был оплачен с использованием застрахованного «пластика», и наименьшей стоимостью такого же товара в других магазинах страны.
Если наступил страховой случай, специалисты советуют сначала заблокировать карту с помощью мобильного приложения или позвонив в банк. Затем обратиться в ближайшее отделение милиции/полиции (в стране нахождения) и написать заявление о краже/ограблении (следует взять копию заявления с отметкой о принятии его к рассмотрению). Потом необходимо поставить в известность о произошедшем страховую компанию и как можно быстрее написать заявление в банк на опротестование транзакций, которые вами не производились.
В страховую компанию нужно будет предоставить заявление о страховом случае и необходимые документы, как правило, не позднее 5 рабочих дней с момента произошедшего.
Выплата страхового возмещения производится только на основании справок из компетентных органов (МЧС, милиции, метеослужбы, аварийного водоканала и т.д.) в соответствии с правилами страхования. Обязательства по договору страхования после его заключения несет страховщик той компании, с которой вы заключили соглашение.
В большинстве банков договор вступает в силу на следующий день после оплаты страхового взноса и заключения договора страхования.
Название банка
Страхование карты
Стоимость
Банк Дабрабыт
Страховая компания "Кентавр".
Застраховать карту можно в «Дабрабыт-онлайн» в разделе "Страхование" или при личном обращении в страховую компанию.
Размер страховой суммы: от 1 000 до 2 000 BYN
Срок страхования - 1 год.
Стоимость - от 20 BYN.
Белагропромбанк
Страховая компания «Белнефтестрах».
Для заключения договора нужно обращаться в отделение банка с паспортом.
Размер страховой суммы - от 1 000 до 3 000 BYN.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость – для карт международных платежных систем - 6,60 BYN, для БЕЛКАРТ - 4,30 BYN.
Беларусбанк
Страховая программа «С картой под защитой». Компания - «Купала».
Для страхования нужно обратиться в отделение банка с паспортом.
Размер страховой суммы от 4 000 до 6 000 BYN.
Срок страхования – 1-3 года.
Стоимость - от 10 до 36 BYN.
Действует скидка 70% для «Карты учащегося». По одному договору можно застраховать до 3-х карт.
Банк ВТБ (Беларусь)
Страховая компания - «Имклива Иншуранс».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы - от 1 000 до 5 000 BYN.
Срок страхования – 1-3 года.
Стоимость – от 10 до 25 BYN.
Идея Банк
Страховые компании - «Купала» и «Кентавр».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в центры банковских услуг Идея Банка. Оформление длится около 5 минут.
Страховой взнос оплачивается наличными или со счета.
Размер страховой суммы у «Купала» - 3921,56 BYN, у «Кентавр» - от 1 000 до 2 000 BYN.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость - «Купала» - 10 BYN, «Кентавр» - от 20 до 40 BYN.
Паритетбанк
Программа страхования «Защита карты». Страховая компания - «Имклива Иншуранс».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы - от 1 000 до 5 000 BYN.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость – от 11,40 до 57 BYN.
Технобанк
Пакет страхования Platinum действует только для карточек Visa Platinum.
Страховая компания - «Белнефтестрах».
Услуга входит в пакет обслуживания карты Visa Platinum, дополнительная плата не взимается.
Срок страхования – 1 год.
Белинвестбанк
Страховая компания - «Белнефтестрах».
Оформить договор можно в интернет-банкинге или в страховой компании.
Застраховать можно только ту карточку, держателем которой вы являетесь.
Размер страховой суммы - от 1 000 до 3 000 BYN.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость – для карт международных платежных систем - от 6,60 до 19,80 BYN, для БЕЛКАРТ - от 4,30 до 12,90 BYN.
БТА Банк
Страховая компания - «Имклива Иншуранс», «Купала» и «Промтрансинвест».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы - от 1 000 BYN.
Срок страхования – 1 год. Стоимость - «Имклива Иншуранс» - 1,14% от суммы страхования, «Промтрансинвест» - 0,21% и «Купала» - 0,26% от суммы страхования.
БПС-Сбербанк
Страховая компания - «Эрго».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы - от 3 000 BYN/1500 USD/EUR или 100 000 RUS.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость - 1.01 % от страховой суммы.
Статусбанк
Страховые компании - «Купала», « Имклива Иншуранс» и "Кентавр".
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы у «Купала» - от 4 705,88 BYN или 6 274,50 BYN, у «Имклива Иншуранс » - от 1 000 до 5 000 BYN, "Кентавр" - 1 000 BYN или 2 000 BYN.
Стоимость - «Купала» - 0,255%, 0,51% или 0,765% от страховой суммы в зависимости от срока. Срок страхования - 1, 2 или 3 года. «Имклива Иншуранс» - 1,14%, 2,19% или 3,24% от страховой суммы в зависимости от срока страхования. Срок страхования - 13, 25 или 37 месяцев.
«Кентавр» - 2% от страховой суммы, срок страхования – 1 год.
Страхование карты
Стоимость
Банк Дабрабыт
Страховая компания "Кентавр".
Застраховать карту можно в «Дабрабыт-онлайн» в разделе "Страхование" или при личном обращении в страховую компанию.
Размер страховой суммы: от 1 000 до 2 000 BYN
Срок страхования - 1 год.
Стоимость - от 20 BYN.
Белагропромбанк
Страховая компания «Белнефтестрах».
Для заключения договора нужно обращаться в отделение банка с паспортом.
Размер страховой суммы - от 1 000 до 3 000 BYN.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость – для карт международных платежных систем - 6,60 BYN, для БЕЛКАРТ - 4,30 BYN.
Беларусбанк
Страховая программа «С картой под защитой». Компания - «Купала».
Для страхования нужно обратиться в отделение банка с паспортом.
Размер страховой суммы от 4 000 до 6 000 BYN.
Срок страхования – 1-3 года.
Стоимость - от 10 до 36 BYN.
Действует скидка 70% для «Карты учащегося». По одному договору можно застраховать до 3-х карт.
Банк ВТБ (Беларусь)
Страховая компания - «Имклива Иншуранс».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы - от 1 000 до 5 000 BYN.
Срок страхования – 1-3 года.
Стоимость – от 10 до 25 BYN.
Идея Банк
Страховые компании - «Купала» и «Кентавр».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в центры банковских услуг Идея Банка. Оформление длится около 5 минут.
Страховой взнос оплачивается наличными или со счета.
Размер страховой суммы у «Купала» - 3921,56 BYN, у «Кентавр» - от 1 000 до 2 000 BYN.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость - «Купала» - 10 BYN, «Кентавр» - от 20 до 40 BYN.
Паритетбанк
Программа страхования «Защита карты». Страховая компания - «Имклива Иншуранс».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы - от 1 000 до 5 000 BYN.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость – от 11,40 до 57 BYN.
Технобанк
Пакет страхования Platinum действует только для карточек Visa Platinum.
Страховая компания - «Белнефтестрах».
Услуга входит в пакет обслуживания карты Visa Platinum, дополнительная плата не взимается.
Срок страхования – 1 год.
Белинвестбанк
Страховая компания - «Белнефтестрах».
Оформить договор можно в интернет-банкинге или в страховой компании.
Застраховать можно только ту карточку, держателем которой вы являетесь.
Размер страховой суммы - от 1 000 до 3 000 BYN.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость – для карт международных платежных систем - от 6,60 до 19,80 BYN, для БЕЛКАРТ - от 4,30 до 12,90 BYN.
БТА Банк
Страховая компания - «Имклива Иншуранс», «Купала» и «Промтрансинвест».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы - от 1 000 BYN.
Срок страхования – 1 год. Стоимость - «Имклива Иншуранс» - 1,14% от суммы страхования, «Промтрансинвест» - 0,21% и «Купала» - 0,26% от суммы страхования.
БПС-Сбербанк
Страховая компания - «Эрго».
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы - от 3 000 BYN/1500 USD/EUR или 100 000 RUS.
Срок страхования – 1 год.
Стоимость - 1.01 % от страховой суммы.
Статусбанк
Страховые компании - «Купала», « Имклива Иншуранс» и "Кентавр".
Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.
Размер страховой суммы у «Купала» - от 4 705,88 BYN или 6 274,50 BYN, у «Имклива Иншуранс » - от 1 000 до 5 000 BYN, "Кентавр" - 1 000 BYN или 2 000 BYN.
Стоимость - «Купала» - 0,255%, 0,51% или 0,765% от страховой суммы в зависимости от срока. Срок страхования - 1, 2 или 3 года. «Имклива Иншуранс» - 1,14%, 2,19% или 3,24% от страховой суммы в зависимости от срока страхования. Срок страхования - 13, 25 или 37 месяцев.
«Кентавр» - 2% от страховой суммы, срок страхования – 1 год.