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Банки предлагают страховать не только карточки, но и купленные по ним товары. Сколько это стоит

04.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывают случаи, когда злоумышленники получают доступ к счету или держатель «пластика» теряет карту, не сразу замечая пропажу. Для таких случаев банки предлагают застраховать карточку. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть такая услуга и сколько это будет стоить.


фото с сайта: pixabay.com
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От чего можно застраховать карточку

  • Если вы потеряли или кто-то украл карту, возмещается перевыпуск «пластика».
  • Если вместе с картой украли документы, сим-карту, телефон или ключи, то компенсируется сумма на восстановление утерянных вещей.
  • При несанкционированном использовании карты и снятии денег с нее третьими лицами средства возмещаются в пределах страховой суммы. Также, как правило, защищаются покупки, оплаченные застрахованной картой.
  • Если вы потеряли товар или же с ним произошла поломка - компенсируются расходы. В страховой компании «Кентавр», например, в дополнение ко всему компенсируется разница между стоимостью приобретения товара, который был оплачен с использованием застрахованного «пластика», и наименьшей стоимостью такого же товара в других магазинах страны.

Если наступил страховой случай, специалисты советуют сначала заблокировать карту с помощью мобильного приложения или позвонив в банк. Затем обратиться в ближайшее отделение милиции/полиции (в стране нахождения) и написать заявление о краже/ограблении (следует взять копию заявления с отметкой о принятии его к рассмотрению). Потом необходимо поставить в известность о произошедшем страховую компанию и как можно быстрее написать заявление в банк на опротестование транзакций, которые вами не производились.

В страховую компанию нужно будет предоставить заявление о страховом случае и необходимые документы, как правило, не позднее 5 рабочих дней с момента произошедшего.

Выплата страхового возмещения производится только на основании справок из компетентных органов (МЧС, милиции, метеослужбы, аварийного водоканала и т.д.) в соответствии с правилами страхования. Обязательства по договору страхования после его заключения несет страховщик той компании, с которой вы заключили соглашение.

В большинстве банков договор вступает в силу на следующий день после оплаты страхового взноса и заключения договора страхования.

Название банка

Страхование карты

Стоимость

Банк Дабрабыт

Страховая компания "Кентавр".

Застраховать карту можно в «Дабрабыт-онлайн» в разделе "Страхование" или при личном обращении в страховую компанию.

Размер страховой суммы: от 1 000 до 2 000 BYN

Срок страхования - 1 год.

Стоимость - от 20 BYN.

Белагропромбанк

Страховая компания «Белнефтестрах».

Для заключения договора нужно обращаться в отделение банка с паспортом.

Размер страховой суммы - от 1 000 до 3 000 BYN.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость – для карт международных платежных систем - 6,60 BYN, для БЕЛКАРТ - 4,30 BYN.

Беларусбанк

Страховая программа «С картой под защитой». Компания - «Купала».

Для страхования нужно обратиться в отделение банка с паспортом.

Размер страховой суммы от 4 000 до 6 000 BYN.

Срок страхования – 1-3 года.

Стоимость - от 10 до 36 BYN.

Действует скидка 70% для «Карты учащегося». По одному договору можно застраховать до 3-х карт.

Банк ВТБ (Беларусь)

Страховая компания - «Имклива Иншуранс».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы - от 1 000 до 5 000 BYN.

Срок страхования – 1-3 года.

Стоимость – от 10 до 25 BYN.

Идея Банк

Страховые компании - «Купала» и «Кентавр».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в центры банковских услуг Идея Банка. Оформление длится около 5 минут.

Страховой взнос оплачивается наличными или со счета.

Размер страховой суммы у «Купала» - 3921,56 BYN, у «Кентавр» - от 1 000 до 2 000 BYN.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость - «Купала» - 10 BYN, «Кентавр» - от 20 до 40 BYN.

Паритетбанк

Программа страхования «Защита карты». Страховая компания - «Имклива Иншуранс».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы - от 1 000 до 5 000 BYN.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость – от 11,40 до 57 BYN.

Технобанк

Пакет страхования Platinum действует только для карточек Visa Platinum.

Страховая компания - «Белнефтестрах».

Услуга входит в пакет обслуживания карты Visa Platinum, дополнительная плата не взимается.

Срок страхования – 1 год.

Белинвестбанк

Страховая компания - «Белнефтестрах».

Оформить договор можно в интернет-банкинге или в страховой компании.

Застраховать можно только ту карточку, держателем которой вы являетесь.

Размер страховой суммы - от 1 000 до 3 000 BYN.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость – для карт международных платежных систем - от 6,60 до 19,80 BYN, для БЕЛКАРТ - от 4,30 до 12,90 BYN.

БТА Банк

Страховая компания - «Имклива Иншуранс», «Купала» и «Промтрансинвест».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы - от 1 000 BYN.

Срок страхования – 1 год. Стоимость - «Имклива Иншуранс» - 1,14% от суммы страхования, «Промтрансинвест» - 0,21% и «Купала» - 0,26% от суммы страхования.

БПС-Сбербанк

Страховая компания - «Эрго».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы - от 3 000 BYN/1500 USD/EUR или 100 000 RUS.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость - 1.01 % от страховой суммы.

Статусбанк

Страховые компании - «Купала», « Имклива Иншуранс» и "Кентавр".

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы у «Купала» - от 4 705,88 BYN или 6 274,50 BYN, у «Имклива Иншуранс » - от 1 000 до 5 000 BYN, "Кентавр" - 1 000 BYN или 2 000 BYN.

Стоимость - «Купала» - 0,255%, 0,51% или 0,765% от страховой суммы в зависимости от срока. Срок страхования - 1, 2 или 3 года. «Имклива Иншуранс» - 1,14%, 2,19% или 3,24% от страховой суммы в зависимости от срока страхования. Срок страхования - 13, 25 или 37 месяцев.

«Кентавр» - 2% от страховой суммы, срок страхования – 1 год.

Страхование карты

Стоимость
Банк Дабрабыт

Страховая компания "Кентавр".

Застраховать карту можно в «Дабрабыт-онлайн» в разделе "Страхование" или при личном обращении в страховую компанию.

Размер страховой суммы: от 1 000 до 2 000 BYN

Срок страхования - 1 год.

Стоимость - от 20 BYN.
Белагропромбанк

Страховая компания «Белнефтестрах».

Для заключения договора нужно обращаться в отделение банка с паспортом.

Размер страховой суммы - от 1 000 до 3 000 BYN.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость – для карт международных платежных систем - 6,60 BYN, для БЕЛКАРТ - 4,30 BYN.
Беларусбанк

Страховая программа «С картой под защитой». Компания - «Купала».

Для страхования нужно обратиться в отделение банка с паспортом.

Размер страховой суммы от 4 000 до 6 000 BYN.

Срок страхования – 1-3 года.

Стоимость - от 10 до 36 BYN.

Действует скидка 70% для «Карты учащегося». По одному договору можно застраховать до 3-х карт.
Банк ВТБ (Беларусь)

Страховая компания - «Имклива Иншуранс».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы - от 1 000 до 5 000 BYN.

Срок страхования – 1-3 года.

Стоимость – от 10 до 25 BYN.
Идея Банк

Страховые компании - «Купала» и «Кентавр».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в центры банковских услуг Идея Банка. Оформление длится около 5 минут.

Страховой взнос оплачивается наличными или со счета.

Размер страховой суммы у «Купала» - 3921,56 BYN, у «Кентавр» - от 1 000 до 2 000 BYN.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость - «Купала» - 10 BYN, «Кентавр» - от 20 до 40 BYN.
Паритетбанк

Программа страхования «Защита карты». Страховая компания - «Имклива Иншуранс».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы - от 1 000 до 5 000 BYN.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость – от 11,40 до 57 BYN.
Технобанк

Пакет страхования Platinum действует только для карточек Visa Platinum.

Страховая компания - «Белнефтестрах».

Услуга входит в пакет обслуживания карты Visa Platinum, дополнительная плата не взимается.

Срок страхования – 1 год.
Белинвестбанк

Страховая компания - «Белнефтестрах».

Оформить договор можно в интернет-банкинге или в страховой компании.

Застраховать можно только ту карточку, держателем которой вы являетесь.

Размер страховой суммы - от 1 000 до 3 000 BYN.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость – для карт международных платежных систем - от 6,60 до 19,80 BYN, для БЕЛКАРТ - от 4,30 до 12,90 BYN.
БТА Банк

Страховая компания - «Имклива Иншуранс», «Купала» и «Промтрансинвест».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы - от 1 000 BYN.

Срок страхования – 1 год. Стоимость - «Имклива Иншуранс» - 1,14% от суммы страхования, «Промтрансинвест» - 0,21% и «Купала» - 0,26% от суммы страхования.
БПС-Сбербанк

Страховая компания - «Эрго».

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы - от 3 000 BYN/1500 USD/EUR или 100 000 RUS.

Срок страхования – 1 год.

Стоимость - 1.01 % от страховой суммы.
Статусбанк

Страховые компании - «Купала», « Имклива Иншуранс» и "Кентавр".

Для заключения договора нужно обратиться с паспортом в отделение банка.

Размер страховой суммы у «Купала» - от 4 705,88 BYN или 6 274,50 BYN, у «Имклива Иншуранс » - от 1 000 до 5 000 BYN, "Кентавр" - 1 000 BYN или 2 000 BYN.

Стоимость - «Купала» - 0,255%, 0,51% или 0,765% от страховой суммы в зависимости от срока. Срок страхования - 1, 2 или 3 года. «Имклива Иншуранс» - 1,14%, 2,19% или 3,24% от страховой суммы в зависимости от срока страхования. Срок страхования - 13, 25 или 37 месяцев.

«Кентавр» - 2% от страховой суммы, срок страхования – 1 год.
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Бывают случаи, когда злоумышленники получают доступ к счету или держатель «пластика» теряет карту, не сразу замечая пропажу. Для таких случаев банки предлагают...
 
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