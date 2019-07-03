Кровавый салют: в Минске 3 июля погибла женщина

Трагедия произошла 3 июля в Минске во время салюта в честь Дня Независимости. В результате взрыва неизвестного происхождения погибла женщина.

Об этом очевидцы сообщили порталу tut.by , позже информацию подтвердили в Следственном комитете Беларуси.

Женщина 1955 года рождения наблюдала салют на берегу Свислочи, затем раздался взрыв, металлический осколок попал женщине в шею. В результате большой кровопотери она скончалась, медики ничего сделать не смогли.

ЧП случилось недалеко от стелы «Минск – город герой». Очевидцы сообщили, что недалеко от земли был необычно яркий взрыв и раздались два громких хлопка. Взрывной волной были выбиты стекла в некоторых домах. Как потом стало известно, в здании спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана.

Есть еще несколько пострадавших. Количество госпитализированных пока не сообщается.

Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП.