|
Кровавый салют: в Минске 3 июля погибла женщина
Источник материала: БДГ
Трагедия произошла 3 июля в Минске во время салюта в честь Дня Независимости. В результате взрыва неизвестного происхождения погибла женщина.
Об этом очевидцы сообщили порталу
Женщина 1955 года рождения наблюдала салют на берегу Свислочи, затем раздался взрыв, металлический осколок попал женщине в шею. В результате большой кровопотери она скончалась, медики ничего сделать не смогли.
ЧП случилось недалеко от стелы «Минск – город герой». Очевидцы сообщили, что недалеко от земли был необычно яркий взрыв и раздались два громких хлопка. Взрывной волной были выбиты стекла в некоторых домах. Как потом стало известно, в здании спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана.
Есть еще несколько пострадавших. Количество госпитализированных пока не сообщается.
Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 3 июля в Минске во время салюта в честь Дня Независимости. В результате взрыва неизвестного происхождения погибла женщина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)