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Кровавый салют: в Минске 3 июля погибла женщина

04.07.2019 08:02 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Трагедия произошла 3 июля в Минске во время салюта в честь Дня Независимости. В результате взрыва неизвестного происхождения погибла женщина.

Об этом очевидцы сообщили порталу tut.by, позже информацию подтвердили в Следственном комитете Беларуси.

Женщина 1955 года рождения наблюдала салют на берегу Свислочи, затем раздался взрыв, металлический осколок попал женщине в шею. В результате большой кровопотери она скончалась, медики ничего сделать не смогли.

ЧП случилось недалеко от стелы «Минск – город герой». Очевидцы сообщили, что недалеко от земли был необычно яркий взрыв и раздались два громких хлопка. Взрывной волной были выбиты стекла в некоторых домах. Как потом стало известно, в здании спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана.

Есть еще несколько пострадавших. Количество госпитализированных пока не сообщается.

Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП.

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла 3 июля в Минске во время салюта в честь Дня Независимости. В результате взрыва неизвестного происхождения погибла женщина.
 
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