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«Оформление окна - особая гордость». Новая история проекта «Моя кухня-3»
Источник материала: Tut.by
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Пишет читательница Вера:
— История нашего ремонта началась с покупки квартиры. Нам досталась обычная двушка со свободной планировкой в новом панельном доме. Кухню мы отделили от комнаты стеной: все-таки важнее было предусмотреть спальное место.
Когда мы взялись за дело, у нас не было ни дизайн-проекта, ни понимания того, что мы хотим. Единственное, что я знала точно: всё, что мы сделаем, будет выполнено в мягком стиле, никакого хай-тека с острыми углами.
В процессе выбора стройматериалов в одном из магазинов Минска наткнулись на образец половой плитки — именно она стала щелчком к действию! Коллекция российского производителя называлась «Катарина». Плитку на стену из этой же коллекции докупили в интернете.
Гарнитур из крашеного МДФ выбрали белого цвета. Осознавали, что он может быть непрактичным, но душа требовала именно его. При оформлении заказа я, правда, немного ошиблась с расчетами: остались «лишние» 20 см. Тогда один из наших мастеров предложил доложить стенку. В образовавшейся нише сделали полки из гипсокартона, куда поместилась коллекция коров и всякие дорогие сердцу безделушки.
Придерживаясь белой тематики, все стены в кухне мы также покрасили в белый цвет. Краску покупали российскую, моется она замечательно. С окончания ремонта прошло два года, а стены, как и гарнитур, не посерели.
На кухне мы обустроили небольшую обеденную зону: купили туда круглый раскладной стол и четыре стула. Когда приходят гости, мы стол раскладываем: за ним комфортно помещаются 8−10 человек. Стулья, варочную поверхность, телевизор и духовой шкаф привезли из Польши. Вышло гораздо дешевле, чем если бы покупали в Беларуси.
Но особая моя гордость — это оформление окна. Хотя, в общем-то, вся заслуга заключается в том, что я нашла шторы в цвет плитки.
Отнести нашу кухню к какому-то определенному стилю сложно. Получилась спокойная классика, в которой приятно и комфортно жить.
Приблизительная смета :
— Все хотят красивый интерьер, но не все знают, что это такое. Но ведь если знать ответ заранее, никогда не скажешь такое: «мне так нравится, мне так комфортно» и тому подобные «мне». Все потому, что есть знания и умения — видеть, понимать и применять свое «чувство прекрасного». Случайно ремонт красивым не становится, сколько нас не уговаривай.
Главным открытием этого конкурса и удачным примером на сегодня я считаю, использование моющейся краски на кухне. Как говорится: а что, так можно было? Да, это простой способ не усложнять себе жизнь бесконечным ремонтом, а также мотивация вести себя аккуратно и цивилизованно (ну, а как без этого?). Белый цвет не для варваров.
Я вас разочарую, но «дизайнерский» потолок с лампочками в этой кухне лишний. Как и сетчатые фасады возле вытяжки. Просто представьте эту комнату без них. Что, ведь хуже не стало?
Вы не поверите, но я впервые влюбился в занавески. Наконец-то такая деталь к месту. Она выглядит небанально, а очень даже по-настоящему, по-средиземноморски. Столовая зона с этими шторами — самое красивое место в данном интерьере. Круто!
В целом, конечно, слишком много узорчиков на такую площадь, но это всегда можно исправить дополнительным декором. Но главное то, что ремонт уже сделан, деньги в Польше сэкономлены, теперь осталось только отдохнуть в Греции, чтобы подсмотреть, как там оформляют интерьер кухни, и вместо магнитиков привезти из отпуска пару идей. Ну вы поняли (смайлик).
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Рассказываем о ремонте кухни в бело-голубых тонах для четырех членов семьи. *Партнерский материал
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