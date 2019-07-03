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Сборная Перу сенсационно разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Источник материала: Tut.by
Сегодня рано утром (по Минску) в бразильском Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» завершился второй матч полуфинала Кубка Америки между сборными командами Чили и Перу. Игра завершилась сенсационной победой перуанцев со счетом 3:0,
Первый гол был забит на 21-й минуте — отличился полузащитник Эдисон Флорес с передачи Андре Каррильо. Хавбек Йосимар Йотун удвоил преимущество Перу на 38-й минуте. Окончательный счет установил перуанский форвард Герреро на 91-й минуте.
Отметим, что счет мог бы быть менее разгромным, но в добавленное время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.
Таким образом, Перу стала вторым финалистом Кубка Америки и встретится со сборной Бразилии 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана». Напомним, что вчера, в своем полуфинале, сборная Бразилия
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Там она сразится с Бразилией, обыгравшей Аргентину.
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