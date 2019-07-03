Баул «с Комаровки» за 2500 евро. Почему уродливые вещи стоят безумных денег, и люди готовы их платить

Источник материала: Tut.by

Почему дурновкусие стало трендом, а «правильные» стильные образы перестали привлекать внимание? Объясняет стилист и эксперт по стратегическому имиджу Катерина Гордеева.

Об авторе: Эксперт по имиджу и протоколу Катерина Гордеева



Как технический прогресс и желание легких денег сделали уродство красотой

Цифровая революция, начавшая в начале 80-х и длившаяся без малого 3 десятилетия, внесла глобальные коррективы в нашу повседневную жизнь. В одночасье мы очутились в мире со «стеклянными стенами».

Любая информация стала доступной. Теперь, чтобы узнать человека, не обязательно быть знакомым с ним лично. Достаточно открыть его профиль в Facebook и потратить немного времени на поиск Google. И тут самое время вспомнить Ницше…

Будь брендом или умри

Великий философ писал: «Пока ты смотришь на бездну, бездна смотрит в тебя». Согласитесь, понимание того, что в эту конкретную минуту кто-то посторонний может рассматривать ваши фото и по ним оценивать ваш «лайвстайл» и уровень жизни немного давит.

Поэтому неудивительно, что жизнь под стеклянным колпаком заставляет нас тратить все больше сил на поддержание имиджа в сети. Постить еду и путешествия — чуть ли не обязательное правило. Как по-другому подписчики поймут, что вы — состоятельный человек?

Вроде все просто — размещай красивые фотки, подписывай их многозначительными цитатами — и хороший имидж сложится сам собой. Но коучи по личному бренду твердят: «Чтобы добраться до лучшего места у кормушки, нужно выделяться». А выделяться в мире, где все иллюминаторы и крылья самолетов предательски-одинаковые, очень непросто.





Плохой вкус — современная норма

Проще всего продемонстрировать свою уникальность можно при помощи запоминающейся внешности. Подчеркнуть собственную индивидуальность любыми путями — вот на что направлена современная мода.

Страх остаться незамеченным приводит многих в отчаяние. Отсюда и появляются тренды, от которых у «непрогрессивных» людей может начать дергаться глаз.

Например, чтобы не дай Бог, вас не упрекнули в обычности, можно заправить джинсы в толстые шерстяные носки, которые мужчинам стоит надевать с лоферами, как на показе Gucci.





Дамы могут дополнить комплект монками, как на показе у британки Вествуд.





В эпоху, когда за модными блогерами следят пристальнее, чем за артистами или политиками, необходимость выделяться стала еще сильней.

Модные дома чувствуют потребность людей в «неформатной» одежде и производят все большее количество вещей, которые не украшают, но выделяют.

Дорого — значит эпатажно?

Чем сегодня отличается эпатажное от безвкусного? Чаще всего — ценой. Например, китайский клеенчатый баул не может стоить 2000 евро. А арт-объект от Louis Vuitton — может. Да, выполнен последний будет из хорошей кожи, но красоты изделию это не добавит.





Люксовый аналог китайских баулов продавался так хорошо, что в 2016 году бренд Balenciaga позаимствовал идею и выпустил коллекцию огромных шопперов стоимостью 2500 евро за штуку.





Также к летним новинкам от Balenciaga можно отнести сережки-крышечки. Стоят они в районе 500 евро и напоминают детскую поделку. И отлично продаются.

Тема моды «из мусора» актуальна уже около десятилетия. Так в 2012 году бренд Maison Martin Margiela выпустил серию пуховиков, материал которых напоминает сшитые вместе мешки для отходов. Нужно отметить, что по меркам модного рынка пуховик недорогой. Заплатить за него придется немного — примерно 1600 долларов.





Продолжает тему пакетов бренд Jil Sander. Счастливым обладателем сумки из плотного полиэтилена можно стать, заплатив 160 долларов.





А вот чем предлагает разбавить скучный комплект бренд Celine. Точная стоимость такой пары обуви неизвестна, но, скорее всего, она будет стартовать от 1500 долларов.





Грань между эпатажным и безвкусным

Среди лавины странных безвкусных вещей действительно попадаются настоящие арт-объекты. Отличить такую вещь от просто эпатажной можно по содержанию подтекста или хорошей иронии. Если при виде вещи вы испытываете только шок — в подавляющем большинстве случаев к моде или к некоммерческому искусству она иметь отношения не будет.

Но посмотрите, например, на броги дизайнера-авангардистки Rei Kawakubo. Они похожи на туфли Celine, но в них есть юмор, а не пустой шок.





Или пакет от Nicoletta de la Brown. Вышивка на черном пакете создает гротеск, у вещи появляется «характер».





Однако даже к таким вещам относиться нужно аккуратно. То, что удачно выглядит в инстаграме, редко хорошо смотрится в реальной жизни. И такие вещи всегда вызывают повышенное внимание. Часто агрессивное. Поэтому, если не знаете наверняка, что сможете чувствовать себя уверенной в китче — избегайте его, иначе захлебнетесь в волне собственного эпатажа.

В одной из предыдущих статей я уже говорила, как сильно инстаграм-культура влияет на умы обычных людей и перестраивает их понятия о прекрасном. Так, например, в моду вошли безразмерные байки-оверсайз, брюки с заниженным седалищным швом и массивные кроссовки, в которых даже самая высокая и стройная нимфа напоминает Смурфика. Мы привыкли к этим вещам также, как когда-то привыкли к джинсам в театре и спортивным штанам на вечеринках.





Понятие прекрасного — это синтез накопленного визуального опыта. И если ваш глаз привык видеть лишь луки эпатажных инстаграм-красоток, рано или поздно сознание начнет считать их стильными. Поэтому так важно выходить за пределы соцсетей и посещать музеи, смотреть кино с хорошей операторской работой, любоваться природой — только так вы разнообразите картину мира, а также сформируете вкус и чувство гармонии. Но для всего этого нужны интеллектуальные усилия. Большинство людей прилагать их не готово. Как следствие получаем две крайности: кучу подростков в одинаковой «необычной» одежде или толпу fashionista, сознательно делающих ставку на «уродство».

Сохраняйте независимость от трендов и помните: сегодня быть красивыми в привычном понимании уже не модно. Значит, пора становиться удивительными. И учиться делать здорово что-то еще, кроме постов в соцсетях. Становитесь кем-то большим, чем просто человеком-витриной — и необходимость эпатировать, чтобы оставаться интересным, останется в прошлом.