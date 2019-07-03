Как одна из самых красивых женщин мира попалась на удочку юного альфонса. Факты о Джине Лоллобриджиде

Источник материала: Tut.by

Зрители любили ее за невероятную красоту и талант. Режиссеры наперебой предлагали сниматься в их фильмах. А критики говорили, что ее Эсмеральду никто не сможет переплюнуть. Все считали Джину Лоллобриджиду гениальной актрисой — и она ей была. Но, по иронии судьбы, быть актрисой вовсе не мечтала.

Сегодня Джина живет в роскошной загородной вилле, в саду которой насчитывается 600 видов пернатых, и занимается тем, что действительно любит. В 92-й день рождения именитой актрисы LADY вспоминает, ради чего Лоллобриджида пришла в кинематограф и почему его бросила.

Детство Джины прошло в небольшом итальянском городке Субьяко. Или, скорее, рядом с ним: вскоре в страну пришла война, и семья была вынуждена прятаться от бомбежки в горах.

«Это было страшные, тяжелые годы, которые не забыть. Именно этот опыт стал для меня главным. Если ты остаешься в живых, то, независимо от возраста, приобретаешь некую мудрость. В отличие от современной молодежи, я выросла неизбалованным человеком», — вспоминает Лоллобриджида.

Когда последние отголоски разрывающихся бомб наконец стихли, стало ясно: от Субьяко практически ничего не осталось. Поэтому вместе с родителями и сестрами Джина была вынуждена переехать на окраину Рима. Чтобы выживать в большом городе, девушке приходилось рисовать карикатуры за деньги. Параллельно она училась в Академии изящных искусств и брала уроки оперного вокала.

Джина мечтала: в будущем она станет либо оперной певицей, либо прославленным скульптором. Но жизнь распорядилась иначе. Во время учебы в академии ее заметили кинопродюсеры, и стали осаждать предложениями. На которые девушка поначалу не собиралась соглашаться.

«Но они настаивали. Я отказалась от первой же предложенной мне роли, а они все равно настаивали. Пошли к моей матери, чтобы хоть та меня уговорила, сказали, что заплатят мне тысячу лир. Тогда я сказала, что мой гонорар — миллион, думала, они наконец отстанут. А они сказали: да!».

Так Лоллобриджида начала сниматься в кино. Поначалу ей предлагали лишь эпизодические роли, но после участия в конкурсе красоты «Мисс Италия» (где Джина заняла третье место) интересные предложения посыпались как из рога изобилия. И не только о киносъемках, но и о замужестве: вскоре после «Мисс Италии» актриса приняла предложение руки и сердца. Ее избранником стал югославский врач Милко Скофич. А в 1957-м у них с супругом родился сын, Милко-младший.

«Фанфан-тюльпан», голливудский «Посрами дьявола», любимый критиками «Хлеб, любовь и фантазия»… И, конечно же, «Собор Парижской Богоматери», который и сегодня считается лучшей экранизацией романа Виктора Гюго. Все это — лишь малая часть звездных фильмов, в которых снялась Джина Лоллобриджида. Каждый именитый режиссер мечтал заполучить эту знойную итальянку в свою картину. Но чем больше фильмов значилось в ее фильмографии, тем избирательнее Джина подходила к сценариям, которые ей предлагали. И спустя пару лет после недолгого декретного отпуска стала отказываться от большинства из них.

«Сейчас очень мало стоящих картин, в которых действительно хочется работать, — позже скажет она. — Нет хороших сценариев, достойных ролей. Меня бесконечно печалит то, что происходит сейчас в мировом кинематографе. С экрана телевизора показывают разрезанных на куски людей, расчлененные трупы… И все это называется высоким искусством! Я не могу сопереживать героям, не могу смотреть такие, с позволения сказать, „шедевры“. Искусство должно быть наполнено высоким смыслом, любовью. Только тогда простые и человеческие киноистории имеют смысл и будут жить в сердцах людей».

Но простые киноистории уже тогда были не в тренде. Так что, не найдя для себя в ворохе однотипных картин ничего подходящего, Джина Лоллобриджида фактически завершила свою актерскую карьеру.