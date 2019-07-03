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В Гомеле Opel едва не сбил на «зебре» троих детей

04.07.2019 08:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Барыкина Opel едва не сбил троих детей на пешеходном переходе. Видео инцидента разместил сайт progomel.by.

Водитель зеленого универсала не притормозил перед пешеходным приходом, как это сделали другие автовладельцы, едва не сбил детей, но даже после этого не снизил скорости.

 
Теги: Гомель
 
 
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Водитель зеленого универсала едва не сбил детей, но даже после этого не снизил скорости.
 
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