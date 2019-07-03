|
В Гомеле Opel едва не сбил на «зебре» троих детей
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Барыкина Opel едва не сбил троих детей на пешеходном переходе. Видео инцидента
Водитель зеленого универсала не притормозил перед пешеходным приходом, как это сделали другие автовладельцы, едва не сбил детей, но даже после этого не снизил скорости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель зеленого универсала едва не сбил детей, но даже после этого не снизил скорости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)