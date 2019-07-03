На салюте в Минске погибла женщина

Источник материала: Аргументы и факты

ЧП произошло 3 июля вечером во время праздничного салюта на берегу Свислочи недалеко от стелы «Минск - город-герой». Очевидцы сообщают о двух хлопках и взрыве.

Травмы получили несколько человек. Была серьезно ранена женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу Свислочи. Несмотря на оказанную помощь, спасти пострадавшую не удалось, сообщает СК.

Следователи проводят проверку по факту смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.