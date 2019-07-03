ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На салюте в Минске погибла женщина

04.07.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

На салюте в Минске погибла женщина
Фото из открытых источников

ЧП произошло 3 июля вечером во время праздничного салюта на берегу Свислочи недалеко от стелы «Минск - город-герой». Очевидцы сообщают о двух хлопках и взрыве.

Травмы получили несколько человек. Была серьезно ранена женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу Свислочи. Несмотря на оказанную помощь, спасти пострадавшую не удалось, сообщает СК.

Следователи проводят проверку по факту смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Иным пострадавшим оказали помощь. Госпитализация не потребовалась. Точное количество обратившихся в медицинское учреждение устанавливается. 

На салюте в Минске погибла женщина
27 человек пострадали от салютов и петард в новогодние праздники в Беларуси
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О произошедшем сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле Opel едва не сбил на «зебре» троих детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика