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«Моя мама сходит с ума. Что я могу сделать?» Психолог отвечает читательнице, которая хочет помочь матери
Источник материала: Tut.by
Кажется, нет ничего хуже, чем потерять близкого человека. Но что, если физически человек еще с тобой, а ментально — в параллельной Вселенной? Наша читательница написала в редакцию, потому что не знает, как вести себя с матерью, которая на ее глазах сходит с ума. Что делать в одной из самых сложных ситуаций детско-родительских отношений, отвечает психолог.
— Про отношения взрослых детей и еще более взрослых родителей написано немало, и моя история, увы, не уникальна. Применительно к маме я специально не употребляю слово «престарелая», так как считаю, что женщине, которой перевалило за 60, хватает сил на все. Мне предстоит выйти на пенсию в 65.
Не скрою, у меня было раньше много обид на мою маму, но теперь все это отошло на второй план. Уже пару лет как я уверена, что у моей мамы есть психически отклонения. Точнее, она сходит с ума.
Много лет она живет одна, с манией, что ее хотят лишить жизни, что кто-то залазит в квартиру и пакостит ей. Вот вчера этот негодяй, которого она его ни разу не видела, так как он прячется, умудрился выкрутить гайки в стиральной машинке. Он режет ей шторы, крадет вещи, но по чуть-чуть, чтобы не быть пойманным
Установили ей сигнализацию в квартиру, чтобы успокоить, но, со слов мамы, преступник буквально проходит сквозь стены, отключает сигнализацию и вскрывает замки. Вести нормальный диалог с мамой невозможно, Она — мама и знает все лучше всех. Кроме того, со мной она не может общаться, потому что я копия отца, с которым она разведена уже более 24 лет, но до сих пор винит меня в том, что не сделала этого раньше.
Казалось бы, можно мириться с тем, что происходит. Но мы видим ухудшения. Например, она постоянно пишет заявления в милицию, отключила домашний интернет. Недавно заявила, что этот незнакомец прослушивает ее айфон (купила, чтобы держать с ней связь), поэтому пользоваться им она не будет.
Живу в другой стране и, честно говоря, не хочу прилетать… Но понимаю, что ситуация будет ухудшаться. Что мы (у меня есть брат, но его отношения с мамой не лучше моих) можем сделать для того, чтобы хоть как-то поддержать ее психическое здоровье и сдержать регресс? Материально я и так ее содержу, но, очевидно, деньги ситуацию не исправят.
Комментарий психолога:
— Ваше письмо вызывает много сочувствия. Это действительно нелегко — осознать, что придется принимать мать такой, какая она есть, с ее психическим нездоровьем, мириться с ее странностями, пренебрежением к вам, агрессивностью. Есть проблемы, которые не решить, их можно только пережить.
Сейчас перед вами стоит вопрос не столько о поддержке ее психического здоровья, сколько сохранения возможности общаться с ней без досады и злости. Это нелегко, если есть постоянное чувство раздражения и обиды и хочется ей все объяснить, но всегда наталкиваетесь на ее неадекватные действия и терпите поражение, тратите энергию и нервы впустую.
Поймите, что поведение матери — это заболевание, а не ее злая воля. Она не изменится ради вас. Это нелегко принять, так как вы по привычке можете ожидать от больного человека нормального, здорового поведения, приводить аргументы — и упираться в стену.
Эмоции больного человека отличаются от тех, что испытывает человек здоровый Например, у человека с психическими болезнями чувство привязанности значительно снижается — даже к самым близким. Его начинают волновать совсем другие проблемы. Примите такое поведение как данность.
Да, ваше общение — это испытание, но так как его нельзя избежать, то можно сделать его менее затратным по эмоциям и для нее, и для вас.
Для поддержания состояния мамы лучше всего вести себя максимально нейтрально. Меньше нравоучений и излишней активности. Сильные эмоции заставляют защищаться, и она будет это делать всегда, не контролируя свое поведение. Можно обсуждать простые бытовые вещи, но не что-то важное, долгосрочное.
Обратите внимание и на собственное эмоциональное состояние: никто, даже мама, не может наносить душевные раны. Даже если она считает вас плохой, вы имеете право чувствовать себя хорошей. Помните о спокойствии и снижении накала своих эмоций, а для этого при первом приближении раздражения, увеличивайте дистанцию, даже если это телефонный разговор — просто прервите его, перезвоните позже, выходите из ситуации, делая перерыв.
Ситуацию можно взять в свои руки при условии вашего спокойного и уверенного поведения. Определите пределы своих возможностей и последствия — и не отклоняйтесь от принятого решения, уступая ее требованиям. Сил вам и терпения.
Примечание редакции: В материале «
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«Моя мама сходит с ума. Что я могу сделать?» Психолог отвечает читательнице, которая хочет помочь матери
Наша читательница написала в редакцию, потому что не знает, как вести себя с матерью, которая на ее глазах сходит с ума. Что делать в одной из самых сложных ситуаций...
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