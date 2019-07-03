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Минобороны: Заряды этой партии ранее уже применялись для салютов
Источник материала: Партизан
Комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливает причины трагедии во время праздничного салюта в Минске.
В ведомстве заявили, что заряды этой партии ранее уже применялись для салютов.
Там также выразили соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Напомним,
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Комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливает причины трагедии во время праздничного салюта в Минске.
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