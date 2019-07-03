На первом блоке БелАЭС запустили главные циркуляционные насосы









"На первом энергоблоке Белорусской АЭС проведен пробный пуск всех четырех главных циркуляционных насосов (ГЦН)", - проинформировали в российской госкорпорации.





"Мероприятия по проверке работоспособности ГЦН проводились в рамках подготовки к этапу гидравлических испытаний систем и оборудования первого и второго контуров реакторной установки энергоблока", - уточнили там.





"Этап гидроиспытаний - это один из важнейших этапов ввода блока в эксплуатацию. Опробование основного оборудования является обязательным условием для их начала", - подчеркнул вице-президент - директор проекта по сооружению БелАЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин.





Для подтверждения безопасности работы энергоблока и высокого запаса его прочности в программе гидравлических испытаний предусмотрен постепенный планомерный подъем давления в первом контуре до 24,5 МПа, во втором - до 11,5 МПа, отметили в "Росатоме".









Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").