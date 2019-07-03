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На первом блоке БелАЭС запустили главные циркуляционные насосы

04.07.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пробный пуск главных циркуляционных насосов (ГЦН) проведен на первом блоке Белорусской АЭС, сообщили в госкорпорации "Росатом".



"На первом энергоблоке Белорусской АЭС проведен пробный пуск всех четырех главных циркуляционных насосов (ГЦН)", - проинформировали в российской госкорпорации.

"Мероприятия по проверке работоспособности ГЦН проводились в рамках подготовки к этапу гидравлических испытаний систем и оборудования первого и второго контуров реакторной установки энергоблока", - уточнили там.

"Этап гидроиспытаний - это один из важнейших этапов ввода блока в эксплуатацию. Опробование основного оборудования является обязательным условием для их начала", - подчеркнул вице-президент - директор проекта по сооружению БелАЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин.

Для подтверждения безопасности работы энергоблока и высокого запаса его прочности в программе гидравлических испытаний предусмотрен постепенный планомерный подъем давления в первом контуре до 24,5 МПа, во втором - до 11,5 МПа, отметили в "Росатоме".


Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Пробный пуск главных циркуляционных насосов (ГЦН) проведен на первом блоке Белорусской АЭС, сообщили в госкорпорации "Росатом".
 
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