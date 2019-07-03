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"В переводе на понятный язык Лукашенко сказал: руки прочь от Сталина"

04.07.2019 07:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Валерий Карбалевич объяснил, что имел в виду Лукашенко, когда 2 июля говорил на тему "просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны".



«Если вынести за скобки комментарий по поводу спора вокруг "закона об отсрочке", то выступление оказалось вообще относительно коротким. В прежних аналогичных выступлениях было больше громкой риторики и пафоса.

Как обычно, Лукашенко обрушился на "деструктивные силы", которые "спекулируют" на тему "просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны". Но ликвидацию руководящего состава Красной Армии накануне войны более подходит назвать "преступлением", чем "просчетом".

Однако у Лукашенко другая мысль:

"Эти просчеты в трудные, сложные периоды развития того или иного государства неизбежны... Мы не позволим сместить акценты той эпохи и переложить ответственность за военные потери на людей, которые до последнего верили в честность достигнутых и политических договоренностей накануне войны, и заверений, и обещаний".


В переводе на понятный язык это звучит так: руки прочь от Сталина, который до последнего верил в честность Гитлера. Однако считать веру в честность Гитлера невинным и "неизбежным просчетом" — значит иметь весьма своеобразные представления об истории».

 
 
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Политолог Валерий Карбалевич объяснил, что имел в виду Лукашенко, когда 2 июля говорил на тему "просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны".
 
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