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"В переводе на понятный язык Лукашенко сказал: руки прочь от Сталина"
Источник материала: Партизан
Политолог Валерий Карбалевич объяснил, что имел в виду Лукашенко, когда 2 июля говорил на тему "просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны".
«Если вынести за скобки комментарий по поводу спора вокруг "закона об отсрочке", то выступление оказалось вообще относительно коротким. В прежних аналогичных выступлениях было больше громкой риторики и пафоса.
Как обычно, Лукашенко обрушился на "деструктивные силы", которые "спекулируют" на тему "просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны". Но ликвидацию руководящего состава Красной Армии накануне войны более подходит назвать "преступлением", чем "просчетом".
Однако у Лукашенко другая мысль:
"Эти просчеты в трудные, сложные периоды развития того или иного государства неизбежны... Мы не позволим сместить акценты той эпохи и переложить ответственность за военные потери на людей, которые до последнего верили в честность достигнутых и политических договоренностей накануне войны, и заверений, и обещаний".
В переводе на понятный язык это звучит так: руки прочь от Сталина, который до последнего верил в честность Гитлера. Однако считать веру в честность Гитлера невинным и "неизбежным просчетом" — значит иметь весьма своеобразные представления об истории».
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Политолог Валерий Карбалевич объяснил, что имел в виду Лукашенко, когда 2 июля говорил на тему "просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны".
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