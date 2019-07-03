"В переводе на понятный язык Лукашенко сказал: руки прочь от Сталина"









«Если вынести за скобки комментарий по поводу спора вокруг "закона об отсрочке", то выступление оказалось вообще относительно коротким. В прежних аналогичных выступлениях было больше громкой риторики и пафоса.





Как обычно, Лукашенко обрушился на "деструктивные силы", которые "спекулируют" на тему "просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны". Но ликвидацию руководящего состава Красной Армии накануне войны более подходит назвать "преступлением", чем "просчетом".





Однако у Лукашенко другая мысль:





"Эти просчеты в трудные, сложные периоды развития того или иного государства неизбежны... Мы не позволим сместить акценты той эпохи и переложить ответственность за военные потери на людей, которые до последнего верили в честность достигнутых и политических договоренностей накануне войны, и заверений, и обещаний".









В переводе на понятный язык это звучит так: руки прочь от Сталина, который до последнего верил в честность Гитлера. Однако считать веру в честность Гитлера невинным и "неизбежным просчетом" — значит иметь весьма своеобразные представления об истории».