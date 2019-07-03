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В России женщинам разрешат работать дальнобойщиками, автослесарями и машинистами в метро

04.07.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России подготовили новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Документ заменит утвержденный президентом почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В распоряжении РБК оказался доработанный с учетом предложений профсоюзов и работодателей проект приказа Минтруда «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин». Его подлинность подтвердил источник, близкий к министерству. 18 июня Минтруд направил документ на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Координатор правкомиссии — вице-премьер России Татьяна Голикова.

Всего в актуализированном перечне содержится 98 видов работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Ведомство рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года, следует из документа.

Действие обновленного перечня будет распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах, заявили РБК в Минтруде.

Какие профессии станут доступными для женщин

После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу:

  • водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;
  • членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;
  • парашютистом;
  • машинистом электропоезда;
  • слесарем по ремонту автомобилей;
  • рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;
  • трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.

В Минтруде подтвердили РБК, что по указанным профессиям «проектом приказа не устанавливаются ограничения на труд женщин».

Критериями при пересмотре и актуализации перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие «отдаленные последствия», сказали в министерстве. Одновременно перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда, отметили в Минтруде.

Какие профессии останутся запрещенными для женщин в России 

В новом документе Минтруд решил отойти от прямого перечисления запрещенных профессий, как в действующем списке. Вместо этого ведомство определило 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок «Химические производства», в частности производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др. Запрет распространяется на позиции рабочих, специалистов и руководителей при условии доступа к веществам, опасным для репродуктивного здоровья женщины.

Для женщин по-прежнему сохранится запрет на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. При этом женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы. Неизменным останется ограничение на работы, выполняемые при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения.

 
 
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В России пересмотрели список запрещенных для российских женщин профессий. С 2021 года они смогут работать дальнобойщиками, управлять электропоездом, ремонтировать...
 
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