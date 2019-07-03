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Euro NCAP проверил безопасность шести новых моделей, в том числе и Tesla Model 3
Источник материала: Tut.by
Комитет Euro NCAP отчитался об итогах проверки шести новинок, среди которых оказался и самый доступный электрокар от Tesla — седан
Американский электромобиль заработал максимальные «пять звезд», удостоившись при этом самой высокой оценки (94%) за работу электронных вспомогательных систем за всю историю краш-тестов комитета. Без шероховатостей не обошлось — при боковом ударе о столб велики нагрузки на грудную клетку водителя Model 3.
В новой серии испытаний побывали две модели Mercedes — это новые поколения минивэна B-класса и кроссовера
При этом у GLE тесты системы автоматического торможения в некоторых моделируемых ситуациях все же показали недостаточно хорошую реакцию автоматики.
Уверенно прошел испытания и новый хэтчбек
В общем, казалось бы, современные автомобили должны без труда зарабатывать на краш-тестах максимальную оценку, тем не менее, базовые версии
С опциональными же пакетами безопасности DS 3 Crossback и Kia Ceed при прочих равных условиях удостоились уже «пяти звезд» — такова особенность современного рейтинга Euro NCAP.
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Комитет Euro NCAP отчитался об итогах проверки шести новинок, среди которых оказался и самый доступный электрокар от Tesla - седан Model 3, продажи которого в начале этого...
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