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Euro NCAP проверил безопасность шести новых моделей, в том числе и Tesla Model 3

04.07.2019 09:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет Euro NCAP отчитался об итогах проверки шести новинок, среди которых оказался и самый доступный электрокар от Tesla — седан Model 3, продажи которого в начале этого года стартовали на европейском рынке.

Американский электромобиль заработал максимальные «пять звезд», удостоившись при этом самой высокой оценки (94%) за работу электронных вспомогательных систем за всю историю краш-тестов комитета. Без шероховатостей не обошлось — при боковом ударе о столб велики нагрузки на грудную клетку водителя Model 3.


В новой серии испытаний побывали две модели Mercedes — это новые поколения минивэна B-класса и кроссовера GLE. Современная электроника у обеих машин имеется уже в базовой комплектации, поэтому пятизвездочный рейтинг дался им относительно легко.

При этом у GLE тесты системы автоматического торможения в некоторых моделируемых ситуациях все же показали недостаточно хорошую реакцию автоматики.

Уверенно прошел испытания и новый хэтчбек Skoda Scala, на счету которого также «пять звезд». Электронные помощники Scala справились практически со всеми протокольными заданиями, кроме того, чешская «пятидверка» блеснула защитой пассажиров-детей.


В общем, казалось бы, современные автомобили должны без труда зарабатывать на краш-тестах максимальную оценку, тем не менее, базовые версии DS 3 Crossback и нового Kia Ceed удостоились только «четырех звезд» — все потому, что у них недостаточно полный набор электронных ассистентов.

С опциональными же пакетами безопасности DS 3 Crossback и Kia Ceed при прочих равных условиях удостоились уже «пяти звезд» — такова особенность современного рейтинга Euro NCAP.

 
 
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Комитет Euro NCAP отчитался об итогах проверки шести новинок, среди которых оказался и самый доступный электрокар от Tesla - седан Model 3, продажи которого в начале этого...
 
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