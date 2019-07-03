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Европейский Renault Captur на платформе Clio сменил поколение

04.07.2019 09:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ждать смены поколений выпускающегося без малого три года на заводе Renault в Москве кроссовера Kaptur придется еще несколько лет, а вот продающаяся в Европе модель Captur на рынок вышла в 2013 году, поэтому уже готов «паркетник» новой генерации.


Как и предшественник, Captur второго поколения создан на переднеприводном шасси Clio — за основу взят новый хэтчбек на архитектуре CMF-B, который французы показали минувшей весной. «Паркетник» заметно преобразился внешне и прибавил в габаритах — при длине 4,23 м он без малого на 10 см крупнее прежней модели, вширь автомобиль прибавил 2 см (1,78 м), немного уменьшилась высота, а колесная база растянулась до 2,64 м (+3 см). Объем багажника у нового Captur равен 536 л, что на 81 л больше, чем у предшественника.


В салоне появился новый руль, приборы теперь виртуальные — на дисплее диагональю 7 или 10,2 дюйма. У вертикального «планшета» новой медиасистемы EasyLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto также два размера — 7 или 9,3 дюйма.


Для нового кроссовера доступен усовершенствованный комплекс электронных помощников, включающий помимо всего прочего адаптивный круиз-контроль, центрирующий машину в пределах полосы, системы распознавания дорожных знаков и кругового обзора, а также самопарковщик.


В платформу CMF-B изначально заложена возможность электрификации, а посему в гамме нового Captur будет версия с «подзаряжаемой» гибридной установкой с бензиновым мотором 1.6, парой электродвигателей и батареей емкостью 9,8 кВтч, заряда которой хватит на 45 км пробега в электрическом режиме. Впрочем, такая версия появится в 2020 году, а пока покупатели смогут выбирать между тремя бензиновыми и двумя дизельными модификациями Captur.


Это литровая «тройка» TCe (100 л.с.), два варианта турбо-«четверки» TCe объемом 1,3 л (130 и 155 л.с.), а также 1,5-литровый турбодизель Blue dCi с двумя степенями форсировки (95 и 115 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот» EDC.


У европейских дилеров новый Captur появится в конце нынешнего года.

 
 
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Продающийся в Европе кроссовер Renault Captur на рынок вышел в 2013 году, а посему в компании уже подготовили «паркетник» новой генерации.
 
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