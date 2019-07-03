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В Глубокском районе сгорел мужчина, самовольно проникший в дом

04.07.2019 09:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Глубокском районе сгорел мужчина, самовольно проникший в дом
МЧС Республики Беларусь

К моменту прибытия пожарных дом и две хозпостройки горели открытым пламенем.

Хозяин дома - 63-летний пенсионер - проживает в Поставах. Он использует дом сезонно, под дачу. Когда вспыхнуло пламя, хозяина жилища внутри не было.

Однако спасатели в ходе тушения нашли под обрушившимися конструкциями труп 38-летнего гражданина. Как выяснилось позже, мужчина проживал с матерью в этом же населенном пункте и проник в дом самовольно, сообщили в МЧС.

Огонь уничтожио кровлю, повредил стены строений и имущество внутри. 

В Глубокском районе сгорел мужчина, самовольно проникший в дом
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