В Глубокском районе сгорел мужчина, самовольно проникший в дом

К моменту прибытия пожарных дом и две хозпостройки горели открытым пламенем.
Хозяин дома - 63-летний пенсионер - проживает в Поставах. Он использует дом сезонно, под дачу. Когда вспыхнуло пламя, хозяина жилища внутри не было.
Однако спасатели в ходе тушения нашли под обрушившимися конструкциями труп 38-летнего гражданина. Как выяснилось позже, мужчина проживал с матерью в этом же населенном пункте и проник в дом самовольно, сообщили в МЧС.
Огонь уничтожио кровлю, повредил стены строений и имущество внутри.