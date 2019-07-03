В Глубокском районе сгорел мужчина, самовольно проникший в дом

Источник материала: Аргументы и факты

К моменту прибытия пожарных дом и две хозпостройки горели открытым пламенем.

Хозяин дома - 63-летний пенсионер - проживает в Поставах. Он использует дом сезонно, под дачу. Когда вспыхнуло пламя, хозяина жилища внутри не было.

Однако спасатели в ходе тушения нашли под обрушившимися конструкциями труп 38-летнего гражданина. Как выяснилось позже, мужчина проживал с матерью в этом же населенном пункте и проник в дом самовольно, сообщили в МЧС.