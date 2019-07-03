Госкомимущество опять ищет независимых директоров для внесения в соответствующий реестр

Источник материала: Ежедневник





Госкомимущество вновь объявило призыв на внесение в реестр независимых директоров в наблюдательные советы хозяйствующих обществ, имеющих долю государства. Список кандидатов уже разношерстный и включает даже представителя мужского монастыря.

Государственный комитет по имуществу проводит работу по актуализации Реестра кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах и приведению его в соответствие с требованиями законодательства, в том числе Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией».

Желающие, отвечающие рекомендуемым требованиям, могут направить свою заявку для включения в Реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах.

Госкомимущество обращает внимание, что заявки должны быть оформлены в соответствии с предлагаемой формой.

Формирование реестра независимых директоров Госкомимущество начало в феврале 2018 года. Но процесс продвигается с трудом. В настоящее время в реестр внесены данные по 51 кандидату, из которых 25 имеют значительный практический опыт в сфере корпоративного управления. Из всех кандидатов только 23 - представители негосударственных структур, а все остальные - это руководители госкомпаний или их подразделений, и по ним данные у государства в любом случае были ранее.

Среди представителей частных компаний, есть лишь несколько человек, действительно добившихся значительных успехов. Остальные, по сути, коты в мешке". Они могут и поднять лежащее госпредприятие, как это и было задумано, а могут и закопать его в могилу. Есть даже представитель Свято-Успенский Жировичского ставропигиального мужского монастыря, занимающего сейчас должность заместителя наместника по правовым вопросам.