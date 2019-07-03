Секреты легкого пробуждения с утра

Источник материала: Новости Хотимска

Доброго утра, всем проснувшимся! Надеюсь оно действительно доброе и вы встали с той ноги, а главное легко и быстро! Сегодня мы расскажем, как справиться с ранним подъемом, а точнее, как быстро проснуться утром и не хотеть спать. Оказывается это возможно, нужно просто захотеть и постараться. Для легкого пробуждения утром требуются реальные усилия и это борьба для многих людей, чтобывыбраться из постели. Соблазн нажать кнопку повтора на будильнике, чтобы повалятся еще десять минут в постели может быть чрезвычайно заманчивым. Трудности с пробуждением по утрам способны вызвать дополнительные проблемы, если это влияет на работу или учебу, особенно если вы регулярно опаздываете и спешите, чтобы прибыть вовремя. Борьба с пробуждением и долгим настроем выбраться из постели по утрам может оказать негативное влияние на весь день. И если проблему не устранить, есть вероятность повлечь за собой другие негативные моменты. Есть несколько легких способов пробуждения, которые помогут разрешить эти трудности и заставят вас вставать легче с каждым утром.

Как легко просыпаться по утрам

1.Переместите будильник.

Когда будильник находится рядом с кроватью, в непосредственной близости, будет соблазн протянуть руку и выключить его, или нажать кнопку повтора. Поместив его на другой стороне комнаты, вам необходимо будет встать с кровати, чтобы выключить его сигнал. При выборе будильника, выбирайте такой, который разбудит вас эффективно, но не оставит в плохом настроении. Некоторые люди предпочитают традиционные звуковые сигналы; другие предпочитают настраивать любимые радиостанции. Выберите такой вариант, который Вы сочтете наиболее приятным для того, чтобы проснуться и не раздражающим каждое утро!





2.Наладить регулярный режим сна.

Организм должен взять привычку пробуждаться легко в одно и то же время, а для этого необходимо создать шаблон регулярного сна. Старайтесь ложиться спать примерно в одинаковое время каждый вечер, и выставлять часы будильника на одно и то же время, в том числе и в выходные дни. Тогда ваше тело будет иметь возможность привыкнуть к этой схеме и процесс пробуждения утром станет более легким и приятным .

3.Практика пробуждения

Гораздо легче, когда процесс пробуждения настроен на автопилоте, вместо того, чтобы прилагать чрезмерные усилия. Даже если у тебя накануне ночью самые сильные намерения встать в определенное время утром, они не всегда оправдываются, когда тепло и уют твоей постели так и тянет понежиться еще немного. Хитрость правильного пробуждения заключается в накоплении практики. Заставляйте себя вставать сразу после пробуждения и со временем это станет привычной рутиной без необходимости сознательного мышления.

4.Лучи естественного света.

Если очень темно внутри комнаты, рекомендуется настроить жалюзи или шторы так, чтобы естественный свет смог войти в помещение с рассветом и разбудить вас естественным образом. Свет будет стимулировать тело, чтобы остановить высвобождение гормона сна мелатонина, и вы, естественно, сможете легче проснуться и встать с постели.







5.Попробуйте естественный свет в качестве легкого пробуждения.

Иногда не всегда возможно полагаться на свет, чтобы легко проснуться. Это может быть определенной проблемой, особенно в темные зимние месяцы, когда многим людям еще более затруднительно вставать в утренние часы. Если у вас есть эта проблема, существуют будильники, предназначенные для имитации дневного света. Эти природные световые устройства постепенно увеличивают яркость в течение заданного времени до установленного временного сигнала, имитируя рассвет и восход солнца.

6.План вашего сна в циклах.

Цикл сна длится примерно девяносто минут, поэтому оптимальная длительность его кратна этому времени, необходимо предотвратить попытки просыпаться в середине цикла. Заводя будильник, необходимо рассчитать часы таким образом, чтобы с утра он не разбудил вас в середине цикла. Такое пробуждение гораздо легче для организма, чем проснуться по тревоге, во время следующего цикла.

7.Движение-пробуждение.

Двигаться, как только вы встаете. Это стимулирует мозг и тело, и позволяет облегчить пробуждение и избавиться от сонливости. Отправляясь на пробежку или на сеанс йоги , вы почувствуете чудесное пробуждение. Упражнения также могут быть хорошим мотивирующим фактором, для получения энергетических сил перед предстоящей работой. Если все это для Вас звучит слишком напряженно, тогда просто немного потянитесь, это поможет телу взбодриться и начать двигаться.







8.Освежиться.

Примите освежающий душ, это станет прекрасным способом «смыть» сонливость и поспособствовать быстрому пробуждению. Чередуйте температуру воды между горячей и холодной, чтобы стимулировать лимфатическую систему и используйте гели для душа с освежающими компонентами: мяту или цитрусовые ароматы.

9.Есть стимул.

Планируйте самые приятные дела на утро. Приятным моментом для пробуждения станет даже просто красивое и любимое место для завтрака. В результате красивое оформление способно стать дополнительным стимулом для легкого пробуждения.

10.Попробуйте получить качество ночного отдыха.

Имея хороший, качественный сон, можно чувствовать себя свежим и заряженным энергией и готовым легко просыпаться и вставать с постели. Как минимизировать шум и световые раздражители? Убедитесь, что ваше спальное место удобное, а в самой спальне тепло, но не слишком жарко (в идеале на несколько градусов меньше температуры, установленной в жилых помещениях). Избегайте стимулирующих напитков на ночь (например, кофеин), которые могут оставаться активными в организме в течение шести часов. Ограничьте алкоголь и избегайте переедания и тяжелой пищи в конце дня, так как организм будет занят тем, что будет перерабатывать их, а не отдыхать.

11.Избегайте использования современных технологий глубокой ночью.Современные телевизоры, планшеты и ноутбуки используют светодиодное освещение, похожее на дневной свет, который мешает мелатонину высвобождаться, вызывая усталость. Это мешает вам спать дольше и может нарушить ваш сон. Такие обстоятельства способны уменьшить количество часов вашего сна, и в результате труднее пробуждаться утром.

Старайтесь практиковать хорошее качество и количество отдыха ночью, это сделает ваше пробуждение утром более легким. А наши советы позволят быстро проснуться утром и не хотеть спать, а с новыми силами вы способны на великие дела и открытия!