Черный копатель из Минска продавал оружие коллекционерам

Источник материала: Новости Хотимска

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали 50-летнего минчанина, подозреваемого в торговле оружием. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУБОПиК МВД.

Оперативники изъяли у минчанина гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер, патроны, а также многочисленные боеприпасы и составные части огнестрельного оружия. Все это хранилось в лесах и гаражном кооперативе.