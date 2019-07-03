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Черный копатель из Минска продавал оружие коллекционерам
04.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали 50-летнего минчанина, подозреваемого в торговле оружием. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУБОПиК МВД.
Оперативники изъяли у минчанина гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер, патроны, а также многочисленные боеприпасы и составные части огнестрельного оружия. Все это хранилось в лесах и гаражном кооперативе.
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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали 50-летнего минчанина, подозреваемого в торговле оружием. Об...
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