Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств

Источник материала: Новости Хотимска

В Беларуси приступили к оформлению электронных паспортов транспортных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Ряд автопроизводителей Беларуси, таких как МАЗ, «Юнисон» и «БЕЛДЖИ», подтвердили готовность начать выпуск автомобилей с электронными паспортами транспортных средств на свою продукцию, в том числе поставляемую в Россию, — отметили в ЕЭК. — Сейчас уже оформлены пять первых электронных паспортов на выпускаемые в Беларуси автомобили марок МАЗ, Geely и Zotye. Таким образом, дан старт практической работе с электронными паспортами».

Ранее на площадке Министерства промышленности Беларуси обсудили начало работы национальной части системы электронных паспортов транспортных средств Беларуси. Присутствующие на мероприятии автопроизводители также ознакомились с возможностями уже работающей в России системы электронных паспортов с точки зрения подключения и взаимодействия российской части системы с белорусскими производителями.

В ЕЭК напомнили, что с 1 ноября 2019 года завершаются переходные положения, в соответствии с которыми оформить бумажный паспорт на вновь выпускаемые в обращение автомобили в странах Евразийского экономического союза уже будет нельзя. На совещании высокого уровня под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко и при участии заместителей руководителей ответственных госорганов стран союза 15 апреля этого года был утвержден страновой график проведения проверок готовности национальных частей системы электронных паспортов в странах ЕАЭС.-