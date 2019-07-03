«Джуниор-2019» приглашает! 

Источник материала: Асiповiцкi край

Ассоциация «Образование для будущего» с 8 по 17 августа проводит для 12-14-летних школьников Могилевщины (в прошлом году проходил для учащихся Минщины, в 2017 – Гомельщины) на базе оздоровительного лагеря «Богатырь» (Минская обл., Борисовский р-н, д. Дудинка) бесплатный образовательный семинар.

В его программе 3 блока: ИТ (программирование, робототехника, конструирование), иностранного языка (английский и немецкий) и коммуникации (занятия на командообразование, сплочение), а также профориентационные, спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия.

Для участия в программе заинтересованным необходимо до 10 июля заполнить онлайн-анкету http://bit.ly/Junior_2019 (проходит конкурсный отбор); подробности — на сайте http://edu4future.by .