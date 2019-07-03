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«Джуниор-2019» приглашает!
04.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Ассоциация «Образование для будущего» с 8 по 17 августа проводит для 12-14-летних школьников Могилевщины (в прошлом году проходил для учащихся Минщины, в 2017 – Гомельщины) на базе оздоровительного лагеря «Богатырь» (Минская обл., Борисовский р-н, д. Дудинка) бесплатный образовательный семинар.
В его программе 3 блока: ИТ (программирование, робототехника, конструирование), иностранного языка (английский и немецкий) и коммуникации (занятия на командообразование, сплочение), а также профориентационные, спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия.
Для участия в программе заинтересованным необходимо до 10 июля заполнить онлайн-анкету
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Ассоциация «Образование для будущего» с 8 по 17 августа проводит для 12-14-летних школьников Могилевщины (в прошлом году проходил для учащихся Минщины, в 2017 –...
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