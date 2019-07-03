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Почему у некоторых пользователей на компьютерах не загружается сайт Виртуальный Брест?

04.07.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Причина - в некорректной работе блокировщика рекламы. Если его отключить, всё будет нормально. Почему так происходит? А кто его знает... Как можно бороться? Пока не получается. Но, напомним, вы можете временно отключить это безобразие.

Почему у некоторых пользователей на компьютерах не загружается сайт Виртуальный Брест?

Впрочем, некоторым помогает удаление и заново установка расширения-блокировщика. Вроде как это глюк старой версии, или ошибка, возникающая в процессе обновления с версии на версию. Так или иначе у некоторых работает, у некоторых нет.

Почему у некоторых пользователей на компьютерах не загружается сайт Виртуальный Брест?

К слову, напоминаем, что в мобильной версии после регистрации и авторизации пользователя отключается контекстная реклама. А в версии для компьютера наоборот, пользователь может в панели управления отключить баннерную рекламу. И никаких блокировщиков не нужно!

 
 
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  Причина - в некорректной работе блокировщика рекламы. Если его отключить, всё будет нормально. Почему так происходит? А кто его знает... Как можно бороться? Пока не...
 
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